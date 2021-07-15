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ICTV Ранок 15.07.2021 10:15
15.07.2021 10:15
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Кому із зірок допомогла схуднути Аніта Луценко — ексклюзивне інтерв’ю | 33 за 3


“Допомогти прибрати боки” — так тренерка Аніта Луценко описала найчастіше прохання, із яким до неї звертаються. 

Про вона сказала в ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3” програми Ранок у Великому Місті на ICTV.

На запитання ведучої Олександри Кучеренко, що таке правильне харчування, зірка відповіла так:

Це коли ти кайфуєш і від піци, і від просекко, і від броколі, і від яєчні. Коли у твоєму житті є баланс усього.

За словами Аніти, по допомогу зі схудненням до неї приходять і знаменитості.

Віра Брежнєва, Могилевська, Даніель Салем, із Тарабаровою час від часу спілкуємося на цю тему, Бортник Юлія, Ектор.

Як зізнається тренерка, рекордна кількість кілограмів, яку скинув її клієнт, — 100. Відбувалося це на проєкті “Зважені та щасливі”.

Які три продукти завжди є у холодильнику зірки? Чому Аніта полюбляє застілля?

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За яких умов наважилася би на пластичну операцію?

Про це і не тільки дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.

Нагадаємо, раніше в рубриці 33 за 3 інтерв’ю дала Ольга Фреймут.

Фото: anitasporty, aakucherenko

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Теги: 33 за 3, Олександра Кучеренко
15.07.2021 10:15



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