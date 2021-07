Кому із зірок допомогла схуднути Аніта Луценко — ексклюзивне інтерв’ю | 33 за 3

“Допомогти прибрати боки” — так тренерка Аніта Луценко описала найчастіше прохання, із яким до неї звертаються.

Про вона сказала в ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3” програми Ранок у Великому Місті на ICTV.

На запитання ведучої Олександри Кучеренко, що таке правильне харчування, зірка відповіла так:

За словами Аніти, по допомогу зі схудненням до неї приходять і знаменитості.

Як зізнається тренерка, рекордна кількість кілограмів, яку скинув її клієнт, — 100. Відбувалося це на проєкті “Зважені та щасливі”.

Які три продукти завжди є у холодильнику зірки? Чому Аніта полюбляє застілля?

За яких умов наважилася би на пластичну операцію?

Про це і не тільки дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.

Нагадаємо, раніше в рубриці 33 за 3 інтерв’ю дала Ольга Фреймут.

Фото: anitasporty, aakucherenko

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.