Кому із зірок допомогла схуднути Аніта Луценко — ексклюзивне інтерв’ю | 33 за 3

“Допомогти прибрати боки” — так тренерка Аніта Луценко описала найчастіше прохання, із яким до неї звертаються.
Про вона сказала в ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3” програми Ранок у Великому Місті на ICTV.
На запитання ведучої Олександри Кучеренко, що таке правильне харчування, зірка відповіла так:
Це коли ти кайфуєш і від піци, і від просекко, і від броколі, і від яєчні. Коли у твоєму житті є баланс усього.
За словами Аніти, по допомогу зі схудненням до неї приходять і знаменитості.
Віра Брежнєва, Могилевська, Даніель Салем, із Тарабаровою час від часу спілкуємося на цю тему, Бортник Юлія, Ектор.
Як зізнається тренерка, рекордна кількість кілограмів, яку скинув її клієнт, — 100. Відбувалося це на проєкті “Зважені та щасливі”.
Які три продукти завжди є у холодильнику зірки? Чому Аніта полюбляє застілля?Також по темі: Володимир Остапчук назвав суму свого найбільшого гонорару – ексклюзивне інтерв'ю | 33 за 3 Чому Pianoboy більше не співає хіт "Слуга народу"? Ексклюзивне інтерв'ю Шурова | 33 за 3 Мішель Андраде розповіла, чому б не заспівала дуетом з Олегом Винником: інтерв'ю | 33 за 3
За яких умов наважилася би на пластичну операцію?
Про це і не тільки дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.
Нагадаємо, раніше в рубриці 33 за 3 інтерв’ю дала Ольга Фреймут.
Фото: anitasporty, aakucherenko