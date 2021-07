Вишуканість, легкість, простота: ТОП-5 наймодніших образів літа 2021

Поки тобі ще не встигла набруднути спека, мерщій створюй модний лук і вирушай на побачення, прогулянки чи танці.

А щоб твої образи могли похвалитись балансом елегантності й комфорту, Ранок у Великому Місті підготував корисний матеріал.

Про 5 найбільш стильних луків цього літа читай нижче.

Чудовою альтернативою кроп-топу, який полюбився вже кожній модниці, цього сезону став ультрамодний бралет.

Найкраще він поєднується з джинсами на високій талії.

А у вітряний день до такого образу можна додати кольоровий жакет, який теж скаже про твій відмінний смак за тебе.

Стриманість, простота та мінімалізм особливо актуальні в теплу пору.

І білу сукню, яка неодмінно тобі подарує ці три елементи, не обов’язково одягати саме під вінець.

У ній можна вирушити на побачення, поєднавши з ніжніми босоніжками, або ж на довготривалу прогулянку, взувши комофортні сандалі чи брутальні черевики.

Хоча кого ми обманюємо, із такою стильною грою на контрастах, тобі — дорога на подіум!

Штани палаццо стали чи не головним трендом літа 2021.

Комфортні та елегантні водночас, вони чудово поєднуються з мінімалістичними топами та блузами оверсайз.

Хіба буває літо без шортів?

Щоправда, звичні приталені моделі вже давно не актуальні.

На їх місце прийшли більш зручні та практичні широкі шортики, які теж чудово пасують до кроп-топів.

А, якщо ти обираєш собі образ на вечір, тоді не забудь накинути на плечі кофтинку або взяти із собою шкірянку.

Якщо ти знаєш різницю між аналоговими та комлементарними відтінками, тоді ти спражній експерт у колорблокінгу.

Якщо ж ні — поспіши зануритись у вивчення цього модного тренду, який дозволить тобі грамотно міксувати кольори у межах одного луку.

Не сумнівайся — різнобарв’я актуальне цього літа!

