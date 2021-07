Мікс комфорту та вишуканості: чоловіча мода на літо 2021

Що носять чоловіки влітку 2021? Ранок у Великому Місті зібрав головні модні тренди.

Хтось із чоловіків слідкує за модою більше, хтось менше, проте ми певні — виглядати стильно та вишукано прагне більшість.

Особливо, в теплу пору.

Ранок у Великому Місті вирішив розповісти про головні чоловічі тренди поточного сезону.

Почнемо із головного тренду цього сезону — коротких повсякденних штанів, або так званих бермудів.

Напевно, такі шорти є в гардеробі кожного чоловіка.

Вони практичні, зручні, а цього літа ще й неймовірно стильні!

Від шортів, які змінюють свій фасон чи не кожного сезону, ми різко перейдемо до стабільної класики.

Так, мова про елегантні чоловічі костюми базових відтінків.

І пам’ятай: що мінімалістичніше — то краще.

Влітку 2021 дизайнери роблять велику ставку на бомбери.

Ці куртки перебрались у наш гардероб просто з авіаційних сил США.

Вони не лише комфортні та практичні, а й мега стильні.

А їх злегка розширені рукави додадуть твоєму образу дух свободи та шарм польоту.

Як би там не було, але комфорт — головний тренд цього літа.

І це стосується не лише курток та шортів.

Навіть штани набули розміру XXL!

Мова йде, як про класичні, так і про джинсові моделі.

Літо — це насамперед про легкість та безпосередність.

Тому дизайнери взялись суміщати ці дві прекрасні асоціації з буденністю та формальністю.

І в результаті отримали стильний та комфортний лляний костюм.

І навіть, якщо подібний фасон не твоє, варто звернути увагу на актуальні цього сезону лляні тканини.

Нагадаємо, раніше ми назвали головні антитренди чоловічої моди у 2021 році.

Фото: Pexels

