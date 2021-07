Диво-квітка. Корисні властивості ромашки

Чим корисна корисна ромашка.

Ромашка – це не лише красива, а й цілюща квітка.

Ранок у Великому Місті дізнався корисні властивості цієї рослини.

Ромашковий чай діє не гірше за лікарські засоби.

Усуває метеоризм, полегшує запалення слизової оболонки кишечника, бореться із безсонням.

Настій ромашки рекондують вживати при зниженому імунітеті та аритмії.

Квітку можна використовувати як розчин для інгаляцій.

Вона лікує застуду, допомагає при гаймориті, бронхіті й трахеїті.

Ромашковим відваром протирають шкіру, яка уражена псоріазом, екземою або гнійними інфекціями.

Розчин має антисептичний ефект.

Також ним можна полоскати горло при ангіні.

Квітка діє як протизапальний засіб.

Добре поєднується з усіма типами шкіри, окрім сухої.

Протирання обличчя ромашковим відваром запобігає появі вугрів, загоює мікротріщини та порізи.

Також вирівнюється тон шкіри, розгладжуються зморшки.

Ополіскування волосся відварами з ромашки робить його більш блискучим.

Рослина укріплює волосяну цибулину і не дає шевелюрі випадати.

Усуває лупу і свербіж.

Ромашка піклується про психологічне здоров’я.

Допомагає подолати тривожність, страхи та депресію.

Засоби на основі цієї рослини усувають зубний біль і мігрені.

Квітку радять застосовувати при хворобливих місячних.

До того ж вона ефективно бореться з післяпологовими кровотечами або патологіями матки.

Попри цілющість ромашки потрібно не зловживати нею.

Надмірна кількість ромашкового чаю може спровокувати нудоту, біль у шлунку та здуття живота.

Також слід бути обережними з квіткою під час вагітності й грудного вигодовування.

Нагадаємо, раніше ми писали про корисні властивості оливкової олії.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.