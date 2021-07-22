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ICTV Ранок 22.07.2021 09:01
22.07.2021 09:01
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Must-have на літо: модні джинсові куртки 2021


Модні джинсові куртки – це must have для модниць, які цінують стиль, комфорт та практичність.

Джинсова куртка – один із найуніверсальніших предметів гардеробу сучасної жінки.

Вона стане у нагоді і на прогулянці, і в офісі, і на романтичному побаченні. А головне – надійно врятує від холоду прохолодним весняним вечором.

Але які саме джинсовки у тренді в 2021 році? Ранок у Великому Місті зібрав найактуальніші моделі в одному матеріалі.

Модні джинсові куртки 2021

Джинсова куртка oversize

Вільна джинсовка-оверсайз зі спущеною лінією плеча, мабуть, найпопулярніша модель 2021 року. З її допомогою можна створити безліч стильних аутфітів.

Також по темі: Must-have на літо. Модні топи і футболки 2021 Мінімалізм і акцент на плечі. Трендові сукні на літо 2021 Морські мотиви та карамель. Модні аксесуари на літо 2021

Поєднуй таку курточку з ніжними сукнями, щоб підкреслити свою тендітність. Або вдягай із джинсами в тон, щоб створити невимушений total-look із деніму.

Довгі рукава можна підвернути або носити просто так, ховаючи в них руки.

Укорочена джинсовка

Укорочена джинсова курточка виглядає витончено й романтично. Вона ідеально доповнять твій романтичний літній образ.

Поєднуй таку модель зі спідницями-плісе та заквітчаними сукнями – це виглядатиме чарівно!

А ще – вона вміститься у твій наплічник, якщо раптом стане спекотно.

Подовжена джинсова куртка

Така курточка легко замінить тобі тренч.

Існують демісезонні моделі з щільного доніму – вони підійдуть на квітень і початок травня. А є зовсім легенькі – на літо.

Вибирай, що потрібно саме тобі.

Кольорова джинсова куртка

Ну хто сказав, що джинсова куртка має бути лише синьою? Не відмовляй собі в задоволенні носити яскравий одяг!

Розбав свій монохромний лук кольровою джинсовкою – і настрій одразу стане літнім і сонячним.

Або проекспериментуй із класичними чорним та білим – з ними точно не прогадаєш.

Джинсова куртка з бахромою

Куртки з великою кількістю декору сьогодні не в моді: прикраси мають бути елегантними та лаконічними.

Ідеальним способом урізноманітнити джинсовку в 2021 році стала бахрома.

Вона виглядає стильно та грайливо, і при цьому не перевантажує образ зайвими деталями.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модний гороскоп на червень 2021.

Фото: Pexels

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Теги: мода, модні тренди, модні тренди весни
22.07.2021 09:01



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