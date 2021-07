Must-have на літо: модні джинсові куртки 2021

Модні джинсові куртки – це must have для модниць, які цінують стиль, комфорт та практичність.

Джинсова куртка – один із найуніверсальніших предметів гардеробу сучасної жінки.

Вона стане у нагоді і на прогулянці, і в офісі, і на романтичному побаченні. А головне – надійно врятує від холоду прохолодним весняним вечором.

Але які саме джинсовки у тренді в 2021 році? Ранок у Великому Місті зібрав найактуальніші моделі в одному матеріалі.

Вільна джинсовка-оверсайз зі спущеною лінією плеча, мабуть, найпопулярніша модель 2021 року. З її допомогою можна створити безліч стильних аутфітів.

Поєднуй таку курточку з ніжними сукнями, щоб підкреслити свою тендітність. Або вдягай із джинсами в тон, щоб створити невимушений total-look із деніму.

Довгі рукава можна підвернути або носити просто так, ховаючи в них руки.

Укорочена джинсова курточка виглядає витончено й романтично. Вона ідеально доповнять твій романтичний літній образ.

Поєднуй таку модель зі спідницями-плісе та заквітчаними сукнями – це виглядатиме чарівно!

А ще – вона вміститься у твій наплічник, якщо раптом стане спекотно.

Така курточка легко замінить тобі тренч.

Існують демісезонні моделі з щільного доніму – вони підійдуть на квітень і початок травня. А є зовсім легенькі – на літо.

Вибирай, що потрібно саме тобі.

Ну хто сказав, що джинсова куртка має бути лише синьою? Не відмовляй собі в задоволенні носити яскравий одяг!

Розбав свій монохромний лук кольровою джинсовкою – і настрій одразу стане літнім і сонячним.

Або проекспериментуй із класичними чорним та білим – з ними точно не прогадаєш.

Куртки з великою кількістю декору сьогодні не в моді: прикраси мають бути елегантними та лаконічними.

Ідеальним способом урізноманітнити джинсовку в 2021 році стала бахрома.

Вона виглядає стильно та грайливо, і при цьому не перевантажує образ зайвими деталями.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модний гороскоп на червень 2021.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.