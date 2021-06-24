«Холостячка» Злата Огнєвіч розповіла, як поводитися на першому побаченні

Новоспечена “Холостячка”Злата Огнєвіч розказала, як поводитися на першому побаченні.

Кумедними лайфхаками зірка поділилася у своєму інстаграм-блозі.

За словами співачки, для того, щоб зробити перше побачення останнім, потрібно захопливо розповідати кавалеру про колишніх.

А ще “називати його котик”, “голосно сміятися, злегка хрюкаючи” і “позичити у нього грошей”.

Зазначимо, що Злата Огнєвіч стала героїнею другого сезону шоу “Холостячка”.

Зараз програма на етапі знімань, але вже восени глядачі дізнаються, кого обрало серце співачки.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали, як Леся Нікітюк провела вихідні у Хмельницькому.

Фото: zlata.ognevich

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