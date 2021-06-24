«Холостячка» Злата Огнєвіч розповіла, як поводитися на першому побаченні

Новоспечена “Холостячка”Злата Огнєвіч розказала, як поводитися на першому побаченні.
Кумедними лайфхаками зірка поділилася у своєму інстаграм-блозі.
За словами співачки, для того, щоб зробити перше побачення останнім, потрібно захопливо розповідати кавалеру про колишніх.
А ще “називати його котик”, “голосно сміятися, злегка хрюкаючи” і “позичити у нього грошей”.Також по темі: Нова "Холостячка" Злата Огнєвіч про вокал, політичну кар'єру та власну сексуальність — інтерв’ю | 33 за 3 Злата Огнєвіч поділилася рецептом спасіння від осінньої хандри Спокуслива Злата Огнєвіч поділилась фото у мереживному корсеті
Зазначимо, що Злата Огнєвіч стала героїнею другого сезону шоу “Холостячка”.
Зараз програма на етапі знімань, але вже восени глядачі дізнаються, кого обрало серце співачки.
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Нагадаємо, раніше ми писали, як Леся Нікітюк провела вихідні у Хмельницькому.
Фото: zlata.ognevich