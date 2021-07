Навіть у відпустці. Різатдінова показала, як займається йогою у Туреччині

Українська олімпійська призерка Анна Різатдінова поділилася з фанатами світлинами з відпустки в Туреччині.

Спортсменка виклала фото у своєму інстаграм-блозі.

Зірка зізналася, що знайшла свій вид тренувань.

За словами Анни, найбільше їй подобається йога.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали про модні образи Ольги Сумської.

Фото: anna_rizatdinova

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.