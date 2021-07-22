Навіть у відпустці. Різатдінова показала, як займається йогою у Туреччині

Українська олімпійська призерка Анна Різатдінова поділилася з фанатами світлинами з відпустки в Туреччині.
Спортсменка виклала фото у своєму інстаграм-блозі.
Зірка зізналася, що знайшла свій вид тренувань.
За словами Анни, найбільше їй подобається йога.
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Фото: anna_rizatdinova
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22.07.2021 20:25
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