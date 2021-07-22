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ICTV Ранок 22.07.2021 20:25
22.07.2021 20:25
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Навіть у відпустці. Різатдінова показала, як займається йогою у Туреччині


Українська олімпійська призерка Анна Різатдінова поділилася з фанатами світлинами з відпустки в Туреччині.

Спортсменка виклала фото у своєму інстаграм-блозі.

Зірка зізналася, що знайшла свій вид тренувань.

За словами Анни, найбільше їй подобається йога.

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Нагадаємо, раніше ми писали про модні образи Ольги Сумської.

Фото: anna_rizatdinova

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Теги: інстаграм зірок, зірки, шоу-біз
22.07.2021 20:25



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