Новий образ? Горбунов показав фото з вусами

Український телеведучий Юрій Горбунов здивував прихильників зміною образу.
У своєму інстаграмі шоумен опублікував фото з вусами.
“Ви давно були в Національному музеї історії України?Дуже рекомендую! Реально багато іноземних і вітчизняних туристів, а іноді ще і кіно знімають”, — підписав світлину Горбунов.
Схоже, фанатам ведучого, яким не дуже сподобалися зміни у його іміджі, можна не хвилюватися.Також по темі: Втретє вагітна? Осадча та Горбунов чекають на поповнення Горбунов: Я постійно пишу Каті ніжні СМС Привіт із 2008. Кім Кардашян поділилася архівним фото
Адже перевтілився Юрій скоріше за все для ролі.
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Фото: gorbunovyuriy