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ICTV Ранок 22.07.2021 15:40
22.07.2021 15:40
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Новий образ? Горбунов показав фото з вусами


Український телеведучий Юрій Горбунов здивував прихильників зміною образу. 

У своєму інстаграмі шоумен опублікував фото з вусами.

“Ви давно були в Національному музеї історії України?Дуже рекомендую! Реально багато іноземних і вітчизняних туристів, а іноді ще і кіно знімають”, — підписав світлину Горбунов.

Схоже, фанатам ведучого, яким не дуже сподобалися зміни у його іміджі, можна не хвилюватися.

Також по темі: Втретє вагітна? Осадча та Горбунов чекають на поповнення Горбунов: Я постійно пишу Каті ніжні СМС Привіт із 2008. Кім Кардашян поділилася архівним фото

Адже перевтілився Юрій скоріше за все для ролі.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали про модні образи Ольги Сумської.

Фото: gorbunovyuriy

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Теги: інстаграм зірок, зірки, шоу-біз, Юрій Горбунов
22.07.2021 15:40



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