Новий образ? Горбунов показав фото з вусами

Український телеведучий Юрій Горбунов здивував прихильників зміною образу.

У своєму інстаграмі шоумен опублікував фото з вусами.

“Ви давно були в Національному музеї історії України?Дуже рекомендую! Реально багато іноземних і вітчизняних туристів, а іноді ще і кіно знімають”, — підписав світлину Горбунов.

Схоже, фанатам ведучого, яким не дуже сподобалися зміни у його іміджі, можна не хвилюватися.

Адже перевтілився Юрій скоріше за все для ролі.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали про модні образи Ольги Сумської.

Фото: gorbunovyuriy

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.