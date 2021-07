Морські мотиви та карамель. Модні аксесуари на літо 2021

Які прикраси будуть у тренді влітку 2021? Добірка модних аксесуарів із фото.

Навіть наймодніший лук не буде виглядати завершеним без вдало підібраних аксесуарів. Тому їхню роль не можна недооцінювати.

Але які саме прикраси обрати цього літа, щоб виглядати максимально стильно та гармонійно? Спеціально для тебе Ранок у Великому Місті створив добірку найактуальніших варіантів.

Прикраси у вигляді різноманітних морських зірок, ракушок та черепашок – на піку популярності.

Причому, носити їх можна не лише на відпочинку, але й у повсякденному житті. Тож сміливо вдягай на прогулянку, а якщо дрескод не забороняє – то і в офіс.

Такі аксесуари покликані пом’якшити шалений ритм мегаполісу та додати в нього трішки розслабленої пляжної атмосфери.

Наймодніша форма окулярів літа 2021 – прямокутна. Такі носили ще у 2000-х, тож після двох десятиліть забуття вони знову піднімаютсья на модний Олімп.

Прямокутні окуляри візуально розширюють обличчя, тому найбільше підідуть жінкам із тонкими рисами.

А от тим, хто має виражені скули, краще зробити вибір на користь круглих або овальних окулярів зі світлою оправою.

Без сумніку, масивні ланцюги стали головним трендом цієї весни. І не збираються збавляти оборотів влітку.

Такі габаритні аксесуари здатні підкреслити твою тонку шию – на контрасті з величезним ланцюгом вона виглядатиме ще більш тендітною.

Втім, якщо ти не хочеш робити акцент на зоні декольте, від такої покупки краще відмовитися.

У сезоні літо 2021 ремені будуть надзвичайно популярними.

Особливу увагу радимо звернути на такі моделі:

Яскраві рожеві, жовті, салатові, блакитні каблучки, що нагадують карамельки – те, що треба на літо 2021. Причому, носити їх можна не по одному, а одразу по 5-10 штук!

Різноманітність варіантів приємно вражає: ти можеш обрати варіант із пластику, перлин, камінців, бісеру та всього, що душа забажає.

Якщо ланцюги влітку 2021 мають бути масивними, то обідки, навпаки, дуже витонченими.

Ідеально підійде вузенький металевий ланцюжок, або стрічка, прикрашена однотонними камінцями.

А от широкі обручі залишилися в минулому сезоні, тож є сенс тимчасово відправити їх на дальню поличку – поки знов не повернуться в моду.

Фото: Рexels

