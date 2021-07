Підкорювач мостів. Джаред Лето поділився спогадами про Київ

Американський музикант та актор Джаред Лето поділився екстремальними спогадами з Києва.

Артист показав, як проводив вихідні в українській столиці два роки тому.

Джаред розмістив у своєму інстаграмі відео підкорення Рибальського мосту.

Архівний ролик Лето вже встигли подивитися близько 700 тисяч разів.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Фото: jaredleto

