Підкорювач мостів. Джаред Лето поділився спогадами про Київ

Американський музикант та актор Джаред Лето поділився екстремальними спогадами з Києва.
Артист показав, як проводив вихідні в українській столиці два роки тому.
Джаред розмістив у своєму інстаграмі відео підкорення Рибальського мосту.
Архівний ролик Лето вже встигли подивитися близько 700 тисяч разів.
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Нагадаємо, раніше ми писали про топ українських холостяків.
Фото: jaredleto
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21.07.2021 20:25
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