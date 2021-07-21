Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV Ранок 21.07.2021 20:25
21.07.2021 20:25
Поділитися

Підкорювач мостів. Джаред Лето поділився спогадами про Київ


Американський музикант та актор Джаред Лето поділився екстремальними спогадами з Києва.

Артист показав, як проводив вихідні в українській столиці два роки тому.

Джаред розмістив у своєму інстаграмі відео підкорення Рибальського мосту.

Архівний ролик Лето вже встигли подивитися близько 700 тисяч разів.

Також по темі: Яким у школі був бунтар Джаред Лето? Рокер поділився милим архівним фото Таки знову разом? Джей Ло і Бена Аффлека заскочили за солодким поцілунком Палкі танці біля басейну. Ріанна поділилася провокаційним відео

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали про топ українських холостяків.

Фото: jaredleto

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: інстаграм зірок, джаред лето, зірки, шоу-біз
21.07.2021 20:25



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send