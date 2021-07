Календар садівника-городника на липень 2021: сприятливі дні для посіву

Місячний посівний календар садівника і городника на липень допоможе вибрати найкращий час для роботи на городі та в саду.

Коли варто попрацювати на присадибній ділянці, а коли краще зайнятися іншими справами?

Читай у матеріалі.

4 липня: Сприятливий день для посадки коренеплодів і овочів. Рекомендується посів цвітної капусти, броколі, квасолі, кореневої петрушки, селери, крес-салату, шпинату.

Можна поливати город, полоти бур’яни та вносити добрива.

7 липня: Гарна пора для висадки дерев і кущів.

Можна збирати врожай, який дозрів, і відправляти його на зберігання чи переробку.

13-15 липня: Період чудово підходить для посіву декоративних рослин.

Рекомендується проводити посів, полив та внесення добрив.

А от замочувати насіння та сіяти огірки зараз не варто.

19-23 липня: Період добре підходить для всіх садово-городніх робіт.

Посаджені сьогодні плодові дерева радуватимуть великим врожаєм протягом довгих років.

27 липня: Відмінний час для посіву, посадки, пересадки овочів і зелені.

А от обробляти сад і город від шкідників сьогодні не варто.

Тепер ти знаєш, у які дні краще займатися садом і городом.

Зберігай посівний календар на липень 2021 і заглядай у нього щоразу, коли плануєш попрацювати на городі.

