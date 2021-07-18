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ICTV Ранок 18.07.2021 12:10
18.07.2021 12:10
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Щоб довго залишалася свіжою. Як правильно зберігати зелень у холодильнику?


Літо асоцюється із соковитими персиками, корисними ягодами та смачною зеленню.

Щавель і шпинат, селера та кінза, кріп і петрушка — усі ці прянощі не лише чудово доповнюють страви, але й приносять величезну користь нашому організму.

Вони здатні лікувати від кашлю, зміцнювати імунну систему та навіть омолоджувати шкіру.

Гадаємо, не варто доводити кому-небудь, що без зелені на кухні не обійтися, тож одразу перейдемо до головного.

Як правильно зберігати зелень?

Тонкощі зберігання свіжої зелені

Перед тим, як перейти до способів зберігання, потрібно зрозуміти — чому ж зелень в’яне так швидко.

Вся справа у розвиненому листі і тонкій покривній тканині, які зменшують здатність рослини до утримання вологи.

зелена цибуля фото

Тому потрібно виконати кілька обов’язкових кроків:

  1. Провести “чистку” — вимити рослину, прибрати листочки, які вже пожовкли, акуратно скласти гілочку до гілочки.
  2. Викласти на паперовий рушник. Висушити зелень, використавши ще один паперовий рушник зверху.
  3. Відправити зелень на нижню полицю холодильнику.

У чому зберігати?

Зберегти свіжість прянощів допоможуть:

  • скляна банка;
  • пластиковий контейнер;
  • поліетиленовий пакет;
  • паперовий рушник.
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Щоправда, найбільш універсальним та ефективним способом вважається саме скляний контейнер з герметичною кришкою.

На дні контейнера повинна бути паперова серветка, яка вбиратиме вологу.

Корисно знати

Про універсальний спосіб зберігання зелені ми вже дізнались.

Проте у кожної рослини є власні унікальні потреби та особливості.

Тому тим, хто хоче отримати від кропу чи петрушки максимум користі та смаку, варто врахувати наступне:

  • Петрушка і кріп найдовше живуть у склянці з водою;
  • Щоб листя салату залишалися свіжими не один день, його варто прикрити харчовою плівкою;
  • Кріп і м’яту рекомендується загортати у фольгу;
  • Зів’яла зелень швидко повернеться до свіжого стану, якщо занурити її спочатку у зовсім холодну воду, а потім в гарячу.

петрушка фото

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як вибрати якісну оливкову олію.

Фото: Pexels

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Теги: зелень, корисні поради
18.07.2021 12:10



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