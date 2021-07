Щоб довго залишалася свіжою. Як правильно зберігати зелень у холодильнику?

Літо асоцюється із соковитими персиками, корисними ягодами та смачною зеленню.

Щавель і шпинат, селера та кінза, кріп і петрушка — усі ці прянощі не лише чудово доповнюють страви, але й приносять величезну користь нашому організму.

Вони здатні лікувати від кашлю, зміцнювати імунну систему та навіть омолоджувати шкіру.

Гадаємо, не варто доводити кому-небудь, що без зелені на кухні не обійтися, тож одразу перейдемо до головного.

Перед тим, як перейти до способів зберігання, потрібно зрозуміти — чому ж зелень в’яне так швидко.

Вся справа у розвиненому листі і тонкій покривній тканині, які зменшують здатність рослини до утримання вологи.

Тому потрібно виконати кілька обов’язкових кроків:

Зберегти свіжість прянощів допоможуть:

Щоправда, найбільш універсальним та ефективним способом вважається саме скляний контейнер з герметичною кришкою.

Про універсальний спосіб зберігання зелені ми вже дізнались.

Проте у кожної рослини є власні унікальні потреби та особливості.

Тому тим, хто хоче отримати від кропу чи петрушки максимум користі та смаку, варто врахувати наступне:

