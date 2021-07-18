Щоб довго залишалася свіжою. Як правильно зберігати зелень у холодильнику?

Літо асоцюється із соковитими персиками, корисними ягодами та смачною зеленню.

Щавель і шпинат, селера та кінза, кріп і петрушка — усі ці прянощі не лише чудово доповнюють страви, але й приносять величезну користь нашому організму.

Вони здатні лікувати від кашлю, зміцнювати імунну систему та навіть омолоджувати шкіру.

Гадаємо, не варто доводити кому-небудь, що без зелені на кухні не обійтися, тож одразу перейдемо до головного.

Як правильно зберігати зелень?

Тонкощі зберігання свіжої зелені

Перед тим, як перейти до способів зберігання, потрібно зрозуміти — чому ж зелень в’яне так швидко.

Вся справа у розвиненому листі і тонкій покривній тканині, які зменшують здатність рослини до утримання вологи.

Тому потрібно виконати кілька обов’язкових кроків:

Провести “чистку” — вимити рослину, прибрати листочки, які вже пожовкли, акуратно скласти гілочку до гілочки. Викласти на паперовий рушник. Висушити зелень, використавши ще один паперовий рушник зверху. Відправити зелень на нижню полицю холодильнику.

У чому зберігати?

Зберегти свіжість прянощів допоможуть:

скляна банка;

пластиковий контейнер;

поліетиленовий пакет;

паперовий рушник.

Щоправда, найбільш універсальним та ефективним способом вважається саме скляний контейнер з герметичною кришкою.

На дні контейнера повинна бути паперова серветка, яка вбиратиме вологу.

Корисно знати

Про універсальний спосіб зберігання зелені ми вже дізнались.

Проте у кожної рослини є власні унікальні потреби та особливості.

Тому тим, хто хоче отримати від кропу чи петрушки максимум користі та смаку, варто врахувати наступне:

Петрушка і кріп найдовше живуть у склянці з водою;

Щоб листя салату залишалися свіжими не один день, його варто прикрити харчовою плівкою;

Кріп і м’яту рекомендується загортати у фольгу;

Зів’яла зелень швидко повернеться до свіжого стану, якщо занурити її спочатку у зовсім холодну воду, а потім в гарячу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як вибрати якісну оливкову олію.

Фото: Pexels

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