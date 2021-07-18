Щоб довго залишалася свіжою. Як правильно зберігати зелень у холодильнику?

Літо асоцюється із соковитими персиками, корисними ягодами та смачною зеленню.
Щавель і шпинат, селера та кінза, кріп і петрушка — усі ці прянощі не лише чудово доповнюють страви, але й приносять величезну користь нашому організму.
Вони здатні лікувати від кашлю, зміцнювати імунну систему та навіть омолоджувати шкіру.
Гадаємо, не варто доводити кому-небудь, що без зелені на кухні не обійтися, тож одразу перейдемо до головного.
Як правильно зберігати зелень?
Тонкощі зберігання свіжої зелені
Перед тим, як перейти до способів зберігання, потрібно зрозуміти — чому ж зелень в’яне так швидко.
Вся справа у розвиненому листі і тонкій покривній тканині, які зменшують здатність рослини до утримання вологи.
Тому потрібно виконати кілька обов’язкових кроків:
- Провести “чистку” — вимити рослину, прибрати листочки, які вже пожовкли, акуратно скласти гілочку до гілочки.
- Викласти на паперовий рушник. Висушити зелень, використавши ще один паперовий рушник зверху.
- Відправити зелень на нижню полицю холодильнику.
У чому зберігати?
Зберегти свіжість прянощів допоможуть:
- скляна банка;
- пластиковий контейнер;
- поліетиленовий пакет;
- паперовий рушник.
Щоправда, найбільш універсальним та ефективним способом вважається саме скляний контейнер з герметичною кришкою.
На дні контейнера повинна бути паперова серветка, яка вбиратиме вологу.
Корисно знати
Про універсальний спосіб зберігання зелені ми вже дізнались.
Проте у кожної рослини є власні унікальні потреби та особливості.
Тому тим, хто хоче отримати від кропу чи петрушки максимум користі та смаку, варто врахувати наступне:
- Петрушка і кріп найдовше живуть у склянці з водою;
- Щоб листя салату залишалися свіжими не один день, його варто прикрити харчовою плівкою;
- Кріп і м’яту рекомендується загортати у фольгу;
- Зів’яла зелень швидко повернеться до свіжого стану, якщо занурити її спочатку у зовсім холодну воду, а потім в гарячу.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як вибрати якісну оливкову олію.
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