Не тільки музика. Що корисного послухати, щоб згаяти час?

Що послухати, окрім музики: корисні альтернативи.

Щоб згаяти час чи скоротити дорогу, не потрібно жодної магії.

Достатньо всього лиш взяти до рук навушники.

Але, що як ти вже переслухав(-ла) свій плейлист вздовж і впоперек, і захотів(-ла) чогось нового, більшого, кориснішого?

Ранок у Великому Місті передбачив, що одного дня це має статися, тож підготував для тебе круті альтернативи.

Ранок краще починати із позитиву, адже від цієї частини дня залежить його решта.

Це короткі твердження, які впливаючи на психіку людини, сприяють поліпшенню її життєдіяльності.

Тут теж жодної магії — лише доброзичиве самонавіювання.

В Інтернеті можна знайти масу різноманітних афірмацій, які обіцяють зарядити на успіх, додати впевненості чи збадьорити.

Якщо багаторазові повторення “я щасливий(-а)” тебе не приваблюють, не поспішай закривати це посилання.

На спеціальних стрімінгових платформах чи просто у браузері можна знайти тисячі різноманітних підкастів на теми, які тебе цікавлять.

Від психології до бізнесу, від новин культури до IT.

Обирай на свій смак і слухай.

Звукотерапія — це не вигадка, а справжнісінький напрям лікування.

Він малодосліджений, тому ми не будемо стверджувати про його цілющі властивості.

Але те, що звуки природи, які займають у цій терапії почесне місце, здатні розслабляти — неможливо заперечити.

Шум дощу чи спів птахів — обирай що хочеш, і позбувайся стресу після важкого робочого дня.

А в цієї альтернативи музиці взагалі море переваг.

Тут тобі і саморозвиток, і тайм-менеджмент, і ліки від безсоння, і розвиток асоціативних рядів.

Останнє, до речі, сподобається креативним людям.

Ти самостійно зможеш режисувати кіно, що відбувається у твоїй голові під час прослуховування.

Ми там говорили про безсоння.

Забути про буденні проблеми, розслабитися і швидко заснути допоможуть медитації для сну.

Взагалі, їх можна робити із будь-яким запитом.

Головне виділити на це час та місце. Шумна маршрутка чи вагон метро навряд чи дозволить тобі увійти в “дзен”…

Фото: Pexels

