Про все, що цікавить та хвилює: ТОП-10 підкастів українською мовою

Українськомовні подкасти про бізнес, технології, психологію та культуру.



Не дивно, чому подкасти стрімко увірвалися у навушники кожної допитливої людини.

Вони допомагають коротати час у черзі, стають класною компанією під час прогулянки та роблять виконання побутових справ менш нудними.

Саме тому Ранок у Великому Місті підготував добірку крутезних подкастів рідною мовою, які не лише допоможуть розслабитись, а й отримати дозу користі.

Слухай українське, отримуй задоволення та саморозвивайся!

Авторський подкаст Кріс Косик, яка живе у Львові, та Діми Малєєва, що перебуває у далекій Каліфорнії.

Відстань не заважає їм щотижня або раз на два записувати “нові випуски про весь шит, який вони знають”.

Приготуйся слухати легкі та веселі розмови на найбільш різноманітні теми — “про все, що цікаво і незрозуміло”.

Подкаст колишньої радіожурналістки Іванни Шкромиди “Акустика тіней” має почути кожен прихильник літератури.

Авторка звертається до культових письменників, розкриваючи їх по-новому.

Ось, як сама описує своє творіння:

“Це не зовсім розповідь про чиєсь життя, а радше спроба уявити, що Ви сидите з Кафкою чи то Кізом на одному стільці. Стілець поскрипує, але Вам це не заважає слухати про буденні сніданки, довгі переїзди чи прогулянки з однодумцями”.

Якщо новинна стрічка іноді вводить тебе у панічну атаку і здається, що світ навколо зійшов з розуму, час увімкнути цей подкаст.

Ведучі з політологічною освітою Дарина Заржицька та Оксана Дащаківська розбираються із сучасними політичними трендами через розмови.

“Разом розберемося з популізмом, жіночим питанням у політиці, виборами (всіма на світі), технологіями та навіть, #ойлишенько, з Гретою”, — зазначають дівчата.

Тепер — до ще серйознішого.

Києво-Могилянська бізнес-школа запустила серію подкастів на бізнес-тематику.

Приготуйся до суцільної користі:

“Засновники” — крутезна можливість послухати розмови із підприємцями та громадськими діячами і неабияк надихнутися.

Кожен знайде щось собі до смаку.

От, наприклад, в останніх випусках Дмитро Деркач з Планети Кіно розповів про клієнтоорієнтовність та кризу, а Саша Трегуб з Projecter про український дизайн.

Це подкаст режисера та сценариста Нарімана Алієва.

Як каже сам автор:

Приготуйся до порції релаксу і саморозвитку.

Куди ж у наших реаліях без науки та сучасних технологій?

Спільний подкаст журналу “Куншт” та “Громадського радіо” допоможе йти в ногу з часом.

Тут і трактування науково-філософських статтей, і обговорення проблемних питань науки, і прогнози щодо розвитку технологій.

Якщо тебе хвилює твій професійний шлях, мусиш послухати цей подкаст.

Він допоможе “вийти” зі справи, яка не подобається та “зайти” у виконання того, що запалює.

Ведучі Даша з Діаною запрошують представників різних професій до обговорення теми успіху, вигорання та пошуку справи свого життя.

Це подкаст про психологію від The Village Україна.

Перший сезон був присвячений емоціям — про злість, ревнощі, самотність, приниження, нудьгу тощо.

А в другому — ще більше цікавого та корисного.

Наприклад, останній випуск був про гумор як такий, та чому люди часто сміються крізь сльози.

Так говорять про свій подкаст самі автори — Олексій Кушнір та Олег Ідолов.

Ведучі розмовляють про все на світі, піднімаючи при цьому важливі соціальні питання.

Якщо цікавить, як перейти нарешті на українську, що там із українським стендапом та чому репресують кримських татар — тобі сюди.

