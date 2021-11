Повний дзен: найкращі плейлисти для медитації з усього світу

Музика для медитації родом з різних країн.

Медитація вже давно перестала сприйматися суто як духовна практика.

Увесь світ визнав її неймовірним інструментом, що здатний змінювати роботу твого мозку та свідомості.

Коли був важкий день, не приходить сон ввечері або ж навпаки — ніяк не полишає тебе перед роботою раннього ранку, спробуй помедитувати і ти відчуєш ці зміни на собі.

Саме через те, що медитація настільки дієва й мегапопулярна останнім часом, Ранок у Великому Місті вирішив поділитися найкращою добіркою релаксивних мелодій з усього світу.

Сонячна і далека Індія.

Де-де, а тут знаються на музиці, що допомагає жити в моменті.

Ти просто увімкни і заплющ очі — миттєво опинишся там, у самому серці релаксу.

Як казала Ліна Костенко: “Спочатку поспілкуюсь з лісом, а потім можна із людьми”.

Якщо немає можливості втекти з джунглів із багатоповерхівок, увімкни звуки флейти та лісу.

Занурся у зелені хащі і наберися особливої енергії від віковічних дерев — вони тут від початку…

Це просто джекпот!

Ніяких тобі труднощів із документами та величезних витрат.

Треба просто увімкнути навушники і власну фантазії.

У неї — немає кордонів!

Тибетські монахи, як ніхто інший, розповість тобі про медитацію.

Без нудних промов та зайвих слів.

Вони швидко і беззвучно занурять тебе у стан спокою і готовності перейти на інші рівні свідомості.

До речі, про інші рівні свідомості.

Спробуй цю добірку родом з Північної Америки.

І опинишся не лише там, у резервації таємничих індіанців, а й на омріяному сьомому небі!

Медитуй, релаксуй і живи в моменті!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, з чого почати знайомство з класичною музикою.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.