Скасували рейс? Які діяти в такій ситуації — покрокова інструкція

Що робити, якщо рейс скасували: детальне пояснення.

Скасування авіарейсу — явище вкрай неприємне.

Ніхто ж не хоче починати свою подорож із паніки, обурення та тяганини з документами…

Проте, на жаль, трапляється таке не настільки рідко, як може здатись, на перший погляд.

І, хоч, Ранок у Великому Місті щиро сподівається, що тебе подібна прикрість не спіткає, все ж вирішили розповісти, як діяти у такому випадку.

Зберігай собі, щоб нічого не зіпсувало твій відпочинок.

Один з найменш приємних розвитків подій, який може трапитись із туристом є побачити слово “cancelled” навпроти свого рейсу.

Проте не варто втрачати надію. Сьогодні вона тобі ще знадобиться.

Перше, що потрібно зробити – звернутися до співробітника авіакомпанії, яка здійснює рейс.

Він запропонує тобі 2 варіанти подій: отримати свої гроші за квиток на скасований рейс або скористастись можливістю альтернативного перельоту.

Друге завдання на порядку денному — отримання своєї компенсації.

Незалежно від того, летиш ти чартерним рейсом або лоукостом, правила для всіх авіакомпаній однакові:

Сподіватися потрібно на виплату:

Перевізник може скоротити компенсацію удвічі, якщо пасажиру пропонується заміна маршруту альтернативними рейсами, час прибуття яких не перевищує запланованого на:

А якщо авіаперевізник зможе довести, що причиною скасування рейсу була дія непереборної сили або надзвичайна ситуація, якій не можна було запобігти, то пасажири компенсації не отримають взагалі.

Якщо авіаперевізник проінформував тебе про скасування рейсу за 14 днів до дати вильоту, тоді мусиш обирати з двох варіантів:

Зверни увагу, якщо рейс із пересадкою, куплений одним квитком, то відшкодування ти можеш отримати за весь маршрут.

Аналогічна ситуація спостерігається і зі зворотними квитками.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як діяти, якщо ваші речі полетіли окремо.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.