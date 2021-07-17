Скасували рейс? Які діяти в такій ситуації — покрокова інструкція

Що робити, якщо рейс скасували: детальне пояснення.

Скасування авіарейсу — явище вкрай неприємне.

Ніхто ж не хоче починати свою подорож із паніки, обурення та тяганини з документами…

Проте, на жаль, трапляється таке не настільки рідко, як може здатись, на перший погляд.

І, хоч, Ранок у Великому Місті щиро сподівається, що тебе подібна прикрість не спіткає, все ж вирішили розповісти, як діяти у такому випадку.

Зберігай собі, щоб нічого не зіпсувало твій відпочинок.

Що робити, якщо скасували рейс?

Рейс відмінили просто перед вильотом

Один з найменш приємних розвитків подій, який може трапитись із туристом є побачити слово “cancelled” навпроти свого рейсу.

Проте не варто втрачати надію. Сьогодні вона тобі ще знадобиться.

Перше, що потрібно зробити – звернутися до співробітника авіакомпанії, яка здійснює рейс.

Він запропонує тобі 2 варіанти подій: отримати свої гроші за квиток на скасований рейс або скористастись можливістю альтернативного перельоту.

Друге завдання на порядку денному — отримання своєї компенсації.

Незалежно від того, летиш ти чартерним рейсом або лоукостом, правила для всіх авіакомпаній однакові:

Якщо авіакперевізник повідомив про скасування рейсу менш ніж за 14 днів до дати вильоту, мандрівникові належеть компенсація.

Сподіватися потрібно на виплату:

250 € для рейсів протяжністю до 1,5 тис. км;

400 € для рейсів протяжністю від 1,5 до 3,5 тис. км;

600 € для рейсів протяжністю від 3,5 тис. км.

Перевізник може скоротити компенсацію удвічі, якщо пасажиру пропонується заміна маршруту альтернативними рейсами, час прибуття яких не перевищує запланованого на:

2 години – для рейсів дальністю 1500 км або менше;

3 години – для рейсів дальністю 1500-3500 км;

4 години – для рейсів дальністю понад 3500 км.

А якщо авіаперевізник зможе довести, що причиною скасування рейсу була дія непереборної сили або надзвичайна ситуація, якій не можна було запобігти, то пасажири компенсації не отримають взагалі.

Рейс скасували заздалегідь

Якщо авіаперевізник проінформував тебе про скасування рейсу за 14 днів до дати вильоту, тоді мусиш обирати з двох варіантів:

повернути повну вартість квитка протягом тижня;

вибрати інший рейс у рахунок суми купленого квитка.

Зверни увагу, якщо рейс із пересадкою, куплений одним квитком, то відшкодування ти можеш отримати за весь маршрут.

Якщо ж у тебе було 2 окремих квитка, то відшкодування отримаєш тільки за той рейс, який скасували.

Аналогічна ситуація спостерігається і зі зворотними квитками.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як діяти, якщо ваші речі полетіли окремо.

Фото: Pexels

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