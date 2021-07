Музика для першого танцю молодят: добірка чуттєвих пісень

Перший танець молодят – це один із найбільш зворушливих і романтичних моментів весілля.

Але яку пісню обрати?

Якщо у пари вже є улюблена мелодія, пов’язвна з якимось спільним моментом– доречно вибрати для весільного танцю саме її.

І навіть попросити ведучого розповісти гостям романтичну історію, пов’язану з цим треком.

Якщо ж такої мелодії немає – не засмучуйся.

Ранок у Великому Місті зібрав для тебе ТОП стильних та чудових пісень, які ідеально доповнять перший танець наречених.

Фото: Pexels

