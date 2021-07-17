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ICTV Ранок 17.07.2021 12:20
17.07.2021 12:20
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Музика для першого танцю молодят: добірка чуттєвих пісень


Перший танець молодят – це один із найбільш зворушливих і романтичних моментів весілля.

Але яку пісню обрати?

Якщо у пари вже є улюблена мелодія, пов’язвна з якимось спільним моментом– доречно вибрати для весільного танцю саме її.

І навіть попросити ведучого розповісти гостям романтичну історію, пов’язану з цим треком.

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Якщо ж такої мелодії немає – не засмучуйся.

Ранок у Великому Місті зібрав для тебе ТОП стильних та чудових пісень, які ідеально доповнять перший танець наречених.

Перший танець молодят – добірка пісень

Ed Sheeran Thinking Out Loud

Jason Mraz I’m Yours

 

David Bisbal  Cuidar Nuestro Amor

 

Lady Gaga, Bradley Cooper Shallow

Paloma Faith Just Be

 

Shakira ft. Maluma Trap 

 

Михайло Хома (DZIDZIO) Наречена

Настя Каменських Почуття

Арсен Мірзоян Незнайомці

Христина Соловій Тримай

Нагадаємо, раніше ми розповідали про весільні тренди 2021.

Фото: Pexels

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Теги: весілля, плейлист
17.07.2021 12:20



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