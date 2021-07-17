Музика для першого танцю молодят: добірка чуттєвих пісень

Перший танець молодят – це один із найбільш зворушливих і романтичних моментів весілля.

Але яку пісню обрати?

Якщо у пари вже є улюблена мелодія, пов’язвна з якимось спільним моментом– доречно вибрати для весільного танцю саме її.

І навіть попросити ведучого розповісти гостям романтичну історію, пов’язану з цим треком.

Якщо ж такої мелодії немає – не засмучуйся.

Ранок у Великому Місті зібрав для тебе ТОП стильних та чудових пісень, які ідеально доповнять перший танець наречених.

Перший танець молодят – добірка пісень

Ed Sheeran – Thinking Out Loud

Jason Mraz – I’m Yours

David Bisbal – Cuidar Nuestro Amor

Lady Gaga, Bradley Cooper – Shallow

Paloma Faith – Just Be

Shakira ft. Maluma – Trap

Михайло Хома (DZIDZIO) – Наречена

Настя Каменських – Почуття

Арсен Мірзоян – Незнайомці

Христина Соловій – Тримай

Нагадаємо, раніше ми розповідали про весільні тренди 2021.

Фото: Pexels

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