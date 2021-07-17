Музика для першого танцю молодят: добірка чуттєвих пісень

Перший танець молодят – це один із найбільш зворушливих і романтичних моментів весілля.
Але яку пісню обрати?
Якщо у пари вже є улюблена мелодія, пов’язвна з якимось спільним моментом– доречно вибрати для весільного танцю саме її.
І навіть попросити ведучого розповісти гостям романтичну історію, пов’язану з цим треком.Також по темі: Накидки, банти та багато блиску: модні весільні сукні 2021 Скільки заробляють ведучі весіль та корпоративів Весільний дресс-код для гостей: модні поради чоловікам та жінкам
Якщо ж такої мелодії немає – не засмучуйся.
Ранок у Великому Місті зібрав для тебе ТОП стильних та чудових пісень, які ідеально доповнять перший танець наречених.
Перший танець молодят – добірка пісень
Ed Sheeran – Thinking Out Loud
Jason Mraz – I’m Yours
David Bisbal – Cuidar Nuestro Amor
Lady Gaga, Bradley Cooper – Shallow
Paloma Faith – Just Be
Shakira ft. Maluma – Trap
Михайло Хома (DZIDZIO) – Наречена
Настя Каменських – Почуття
Арсен Мірзоян – Незнайомці
Христина Соловій – Тримай
Нагадаємо, раніше ми розповідали про весільні тренди 2021.
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