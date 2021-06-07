Капелюшки замість фати та сукні-трансформери: модні тренди весіль 2021

Модні тренди весіль у 2021 році.

Після карантинного 2020 в Україні очікують бум весіль.

Молодята втомилися від обмежень пандемії, тому цьогоріч не обійдеться без пишних святкувань.

Чим же відрізняється підхід до декору та організації події?

На які сукні та аксесуари слід звернути увагу нареченим?

Про головні весільні тренди 2021 — у матеріалі.

Модні тренди весіль 2021

За словами фахівців, найпопулярнішими датами для проведення весіль у 2021 стануть останні вихідні серпня та перша субота вересня.

Провідним у цьому весільному сезоні стане тренд на природність.

Серед декору на святкування трапляються моделі грибів, а саму подію дехто проводить біля водоспаду або печери.

При виборі вбрання нареченої у пріоритеті зручність.

На весіллях 2021 популярні сукні-трансформери, які дають змогу продемонструвати кілька образів за день.

Фаворит серед взуття — туфлі з квадратним носком та стійкими підборами.

Модним рышенням буде капелюшок замість фати.

А ось абсолютний тренд весільного сезону 2021 — ікебана з квітів.

Причому пропонують одягати її обом нареченим.

Весілля 2021. Що кажуть зірки?

Незвичайні тренди — фішка не тільки цього сезону.

Співачка Наталка Карпа, яка вийшла заміж ще у 2016 році, розповіла про неординарну весільну фотосесію.

Ми влітку робили зиму. У нас було багато білосніжних дерев, дуже багато кришталю, який імітував сніг, – пригадала знаменитість.

Ведучий Тимур Мірошниченко вважає: весілля вдасться, якщо планувати його парою.

Святкові клопоти цього року також не оминуть зірку, адже він та його дружина Інна вирішили повінчатися.

Все взяв на себе чоловік, він у мене спокійний і повністю займався організацією. На мене залишив лише сукню, – поділилася Інна Мірошниченко.

Більше про головні тренди весільного сезону 2021 дивіться у сюжеті Вікон.

Нагадаємо, раніше ми писали про модні весільні сукні.

Фото: Unsplash

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.