Як доглядати за кактусом: головні правила

Як правильно доглядати за кактусами?

Кактус вважається непримхливою рослиною. Але це стереотип! Для них теж потрібен догляд.

Особливо важливою для цієї рослини є земля, в якій він зростає. Ґрунт для кактусів має бути дуже пухким та легким.

Його ти можеш купити в магазинах. Там продається спеціальний ґрунт для кактусів. Або ж зробити власноруч. Для цього до звичайної землі маєш додати пісок.

Для кактусів дуже важливим є світло. Якщо ти поставиш вазон у затінок, то рослина може зачахнути. Але варто пам’ятати, що постійна спека теж шкідлива для кактусів, і вони теж можуть отримувати опіки.

Це не буде сильно катастрофічно, але ж ти не хочеш, щоб твоя рослинка страждала?

Тому став кактус у світле місце без потрапляння прямих сонячних променів.

Кактус є однією з найвитриваліших рослин, яка може довгий час жити без води. Але це не означає, що ти можеш поливати вазон раз на півроку.

Найоптимальніше влітку поливати кактус раз на один-два тижні. Взимку це можна робити рідше – один раз на місяць цілком буде достатньо.

Добрива для кактуса теж будуть не зайвими. Ти можеш купити їх у спеціалізованих магазинах.

Там тобі підкажуть, які саме найкраще підійдуть для твоєї рослинки та як ними користуватись.

Тут важливо зберігати періодичність. За добрива кактус тобі точно буде тільки вдячний, і, може, навіть порадує своїм цвітінням, коли прийде час.

Взимку багато людей ставлять своїх кактусів ближче до батареї. Мовляв, рослини з теплого клімату і мають отримувати багато тепла.

Але це не так. Кактусам теж потрібна своя зимова сплячка. Тому в таку пору краще ставити їх у більш прохолодне місце, де температура 10-15 градусів тепла.

Кактуси теж вимагають особливого догляду. Так, їх можна поливати рідше, але їм потрібна наша турбота та догляд.

