Як правильно доглядати за орхідеєю? Це питання часто виникає у тих, хто планує або уже придбав цю квітку. Ранок у Великому Місті з радістю допоможе тобі розібратися з цим питанням.

Як доглядати за орхідеєю

Відразу це здається складним. Та повірте, доглядати за орхідеєю досить просто, особливо, якщо ти будеш дотримуватися наших порад.

Місце для орхідеї

Знайди для орхідеї постійне місце.

Орхідея любить світло. 10-15 годин вдень вона повинна стояти на місці, куди потрапляє сонячне проміння.

Обережно! Якщо орхідея перестоїть на сонці, то листя може засохнути. Якщо ж бракуватиме світла, то листя набуде темно-зеленого відтінку.

Також ця рослина не любить різкої зміни освітлення.

Тому зважай на ці дрібниці.

Як правильно поливати орхідею

Якщо дуже часто підливати орхідею, то вона зав’яне. Тому влітку роби це раз на тиждень, а зимою – лише один раз на 2-3 тижні.

І ось тобі один із методів, як правильно це робити.

Налий теплу воду у глибоку миску. Постав туди горщик так, щоб весь ґрунт був зануреним у воду. Залиш у такому стані орхідею на 30 хвилин. Витягни і подивись, щоб уся вода стекла. Тоді можеш ставити вазон на місце.

Вологість повітря

Вологість повітря повинна бути достатньо високою: вдень не менше 50%, вночі – не менше 70%.

А влітку не менше 80%. Так ти збережеш рослину від пересушення.

Підживлення орхідеї

Якщо хочеш, щоб орхідея цвіла та швидше росла, її треба підживлювати.

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Для цього купи у квітковому магазині добриво під корінь і спрей для листя, яке призначене лише для орхідеї.

Спосіб використання пише на упаковці.

Отож, тепер ти знаєш, як правильно доглядати за орхідеєю. Дотримуйся наших порад і твоя рослина завжди буде у чудовому стані.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як доглядати за грошовим деревом.

Фото: Unsplash