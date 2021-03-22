Календар садівника-городника на березень 2021: сприятливі дні для посіву

Місячний посівний календар садівника і городника на березень допоможе зрозуміти, що і в які дні саджати та сіяти.

Березень на порозі, а це означає, що вже скоро почнеться активна дачна робота.

Аби потім насолоджуватися гарним врожаєм, потрібно вже готуватися до посіву.

Ранок у Великому Місті тобі у цьому допоможе.

Місячний календар садівника-городника на березень 2021

Сприятливі дні: 1-4, 7, 8, 17, 18, 22, 23, 29-31 березня. Несприятливі дні: 9, 10, 11, 12, 13, 28 березня.

Сприятливі дні для робіт у саду та на городі

1-4 березня: Протягом цих днів слід заготовлювати насіннєвий матеріал, а також вже можна почати порпатись у землі.

Найкраще садити кереноплоди, бульби, петрушку, спаржу і кріп. А також варто зайнятись плануванням квітника і посіяти незабудки, лілії, гортензії та китайські троянди.

7 березня: Якщо хочеш посадити культури на тривале зберігання, саме час зробити це.

Гарно приймуться бобові, дерева і чагарники. Також добре посіяти часник, цибулю і зелень, посадити гіркий перець, сою, квасолю.

8 березня: Ти ще пам’ятаєш про підготовку насіння? Сьогодні — слушний день продовжити цю справу.

Також це вдалий час для обробки ґрунту, проведення підгодівлі під корінь, щеплень дерев.

22 березня: Посаджені сьогодні однорічні культури дадуть прекрасний урожай.

Тож користуйся цим — сади томат і баклажан, перець та огірки, сій базилік. спаржу та артишоки. В саду можна садити сливу та яблуню, а у квітнику — айстри і гвоздики.

23 березня: Сприятливий день для посадки плодових та ягідних культур.

На городі ж слід зайнятися посівом зелені, томатів, огірки та капусти.

29-31 берзня: Протягом цих днів підготуйся багато сіяти. Вони особливо сприятливі для кісточкових культур, а також — зернових, коренеплодів. лікарських трав та квітів.

Також рекомендується зайнятися кімнатними росинами.

Тепер ти знаєш, у які дні краще займатися садом і городом. Зберігай собі посівний календар на березень 2021 і користуйся щоразу, коли плануєш попрацювати на присадибній ділянці.

Нагадаємо, раніше ми публікували місячний календар стрижок на березень 2021 року.

Фото: Pexels

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.