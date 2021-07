Легалізація медичного канабісу: чи виграє Україна битву проти болю

Чи потрібна Україні легалізація медичного канабісу.

Верховна Рада провалила голосування за легалізацію медичного канабісу в Україні.

Мільйони наших співгромадян не зможуть отримати необхідні їм ліки.

Чому медичний канабіс — це саме ліки, а не наркотик?

Та як препарати на основі канабісу можуть полегшити життя важкохворим українцям?

Та медикаменти на основі канабісу потребують не лише дітки з рідкісними захворюваннями, але й онкохворі, пацієнти із хворобою Альцгеймера, Паркінсона, розсіяним склерозом, артритом, псоріазом, депресією, тривожними станами тощо.

Зокрема українські військові із ПТСР після боїв на Донбасі, усі, хто відчуває постійний нестерпний біль, та паліативні пацієнти.

Людей, які потребують лікування і терапії медичним канабісом в Україні дуже багато.

За словами голови медичного комітету Верховної Ради Михайла Радуцького, це не менше 2-3 млн громадян України.

Проте ці 2-3 мільйони вимушені і далі страждати.

Верховна Рада попри заклики МОЗ, медичної спільноти, пацієнтів та їхніх рідних провалила прийняття законопроєкту про легалізацію медичного канабісу.

Він в Україні – досі поза законом.

Усе через популізм та міфи, які поширюють і деякі народні обранці, начебто «легалізація медичного канабісу – подарунок наркоманам».

Однак слід розуміти, це – не лише груба підміна понять, але й кричуща неосвіченість.

Медичний канабіс, чи як його називають канабідіол або скорочено CDB (СДБ) – не є психоактивною речовиною.

Це не наркотик, а терапевтичні ліки.

А от наркотична складова канабісу називається тетра-гідро-канабінол (ТГК).

Водночас, СДБ допомагає людям позбутися пекельного болю та судом.

Згідно із німецькими дослідженнями, опублікованими Національним центром біотехнологічної інформації США, медичний канабіс має так званий «сприятливий профіль безпеки».

Тобто не впливає на основні показники – частоту серцевих скорочень, тиск, температуру та психічний стан.

Чому легалізація канабісу є надважливою?

