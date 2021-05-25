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ICTV Ранок 25.05.2021 16:20
25.05.2021 16:20
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У розкішній синій сукні. Сальма Гаєк показала, як позує на фотосесії


54-річна голлівудська акторка Сальма Гаєк виклала у мережу грайливе відео.

Зірка показала, як позує на фотосесії.

Для відео актриса обрала стильний образ.

Знаменитість одягла розкішну синю сукню та чорні колготки.

За кулісами, — так підписала відеоряд Сальма.

За добу позування Гаєк зібрало майже два з половиною мільйони переглядів.

Також по темі: Сальма Хаєк засвітила свій розкішний персик Гола і спокуслива в 53: Сальма Хайєк здивувала шанувальників знімком Сальма Хайек відсвяткувала День Народження обличчям у торті

Більше про цю та інші зіркові новини дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як Володимир Кличко показав оголений торс.

Фото: IMDb

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Теги: інстаграм зірок, Сальма Хаек
25.05.2021 16:20



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