У розкішній синій сукні. Сальма Гаєк показала, як позує на фотосесії

54-річна голлівудська акторка Сальма Гаєк виклала у мережу грайливе відео.
Зірка показала, як позує на фотосесії.
Для відео актриса обрала стильний образ.
Знаменитість одягла розкішну синю сукню та чорні колготки.
За кулісами, — так підписала відеоряд Сальма.
За добу позування Гаєк зібрало майже два з половиною мільйони переглядів.
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Нагадаємо, раніше ми писали про те, як Володимир Кличко показав оголений торс.
Фото: IMDb
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25.05.2021 16:20
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