У розкішній синій сукні. Сальма Гаєк показала, як позує на фотосесії

54-річна голлівудська акторка Сальма Гаєк виклала у мережу грайливе відео.

Зірка показала, як позує на фотосесії.

Для відео актриса обрала стильний образ.

Знаменитість одягла розкішну синю сукню та чорні колготки.

За кулісами, — так підписала відеоряд Сальма.

За добу позування Гаєк зібрало майже два з половиною мільйони переглядів.

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Фото: IMDb

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