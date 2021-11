Як зберегти красу й молодість: секрети багатодітної мами Джессіки Альби

Джессіка Альба — секрети краси та молодості акторки.

Одна з найвідоміших американських акторок, королева бойовиків, успішна бізнес-леді, мати трьох дітей та просто неймовірно красива жінка.

Все це про це Джессіку Альбу.

Невдовзі акторці виповниться 40, але виглядає вона вдвічі молодше!

Та як багатодіній матусі вдається зберігати настільки ефектний вигляд?

Ранок у Великому Місті підготував добірку, яка допоможе розібратись із цим питанням.

Щоранку діти Джессіки вимагають у мами її фірмове смузі.

Акторка із радістю погоджується, бо теж любить його на сніданок.

Цей напій не лише смачний, а й мегакорисний.

Мигдальне молоко, кокосова вода, фрукти і шоколад за бажанням.

Проте головний інгредієнт тут — протеїн. Саме він виступає у ролі поживного білка, що заряджає на весь день!

Джессіка Альба обожнює готувати!

Якихось особливих обмежень у своїй дієті не має, проте намагається їсти корисно.

Щодня у її домі мусять бути овочі та хумус. До речі, влітку овочі грилюють, а взимку — запікають.

Авокадо-тост та яйця-пашот — улюблений сніданок красуні.

Просто, смачно, а головне корисно!

Джессіка Альба зізнається, що не любить тренуватись наодинці.

Акторка не любить багато повторів. Надає перевагу швидким кардіотренуванням або йозі.

Мріє прийти до такої фізичної форми, аби почати нарешті насолоджуватись бігом.

У своєму Instagram вона показувала, як тренується з власними донечками.

В одному з інтерв’ю Джессіка Альба зізналась, що не знала про макіяж “без макіяжу” до 20 років.

Як і кожна жінка, Джессіка фарбується, проте робить це без суттєвої шкоди для власної шкіри.

Зволоживши обличчя, вона використовує не надто щільну базу під макіяж, малює вії та додає блиск для губ.

Витрачає на це близько 5 хвилин.

Незважаючи на свій щільний графік, Джессіка Альба завжди знаходить час на догляд за шкірою.

Адже, як і кожна жінка, хоче зберегти її молодість та еластичність.

Вона не виходить із дому без зволоження обличчя органічною олією. Красуня переконана, що це обов’язкове правило для всіх типів шкіри.

Також Альба практикує фейсбілдінг, тобто самостійно масажує обличчя.

Це своєрідна мантра, за якою намагається жити акторка.

Вона переконана, що сон впливає як на наш емоційний стан, так і на наш зовнішній вигляд.

Джессіка поділилась якось в одному із своїх численних інтерв’ю головним секретом краси, якого навчає своїх донечок:

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про секрети краси Белли Хадід.

Фото: jessicaalba

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.