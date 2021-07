Як вигідно купити або продати землю: поради експертів

В Україні запрацював ринок землі.

Після скасування мораторію, який діяв останні двадцять років, громадяни України нарешті стали повноправними власниками своєї землі.

За тиждень роботи ринку землі укладено вже понад 300 угод.

Тож, як би не намагалися популісти лякати, що тепер всю землю скуплять олігархи та іноземці, насправді цього не відбувається.

Варто зазначити, що поки ринок аграрної землі запрацював лише для фізичних осіб громадян України.

Вони можуть передавати ділянки в спадок, здавати в оренду, або навіть подарувати, щоправда не всім.

Бо існують певні обмеження, які покликані унеможливити приховані оборудки із землею.

Якщо власник земельної ділянки вирішив її продати, то йому необхідно упевнитися, що вона зареєстрована у державному земельному кадастрі.

Це можна перевірити на публічній кадастровій карті.

Також подивитися чи зареєстровані права у реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Підготувати відповідні документи: паспорти та ідентифікаційні коди продавця та покупця, витяг з реєстру прав на нерухоме майно або державний акт, витяг з Державного земельного кадастру, звіт про експертну грошову оцінку ділянки.

За словами еспертів, власнику землі треба подивитися витяг з державного земельного кадарсту, де буде вказана нормативна грошова оцінка земельної ділянки, має бути здійснена експертна грошова оцінка, яку теж замовляє власник.

Якщо земельна ділянка перебуває в оренді, то орендарям надано переважне право придбати її у власність.

Тому якщо домовлена ціна, можна одразу йти до нотаріуса укладати угоду.

Врахуйте, що сторонам угоди з купівлі земельної ділянки необхідно буде сплатити 5% податку на доходи фізичних осіб та 1,5% військового збору від вартості ділянки.

Що робити, якщо існує просто бажання продати земельну ділянку і якихось перемовин з орендарем не було?

