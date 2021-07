Все розкуплять іноземці? Найпоширеніші міфи про ринок землі

Україна відкрила ринок землі.

Відтепер розпоряджатися своєю землею можна на власний розсуд.

20 років в нашій країні діяв мораторій на продаж землі, тобто власники паїв максимум могли здати свою землю в оренду.

Тепер купити чи продати землю можна так само легко, як житло – ринок землі відкрито.

От тільки останні роки на темі ринку землі відверто спекулюють, а деякі політики вигадують популістські міфи, які не мають нічого спільного з реальністю.

Найпоширеніша маячня, яку свідомо поширюють в маси – міф про те, що українську землю розкуплять іноземці.

За його словами, вони не зможуть купувати ніколи, крім того випадку, коли в Україні буде проведений референдум і більшість громадян проголосує за можливість набувати землі сількогосподарського призначення у власність іноземцям.

І навіть у такому гіпотетичному і малоймовірному випадку, буде чимало обмежень.

Одне із найважливіших – українську землю ніколи не зможе купити громадянин країни-агресора.

Винятком є банки з іноземним капіталом, які зареєстровані згідно з законами України і можуть надавати кредити під заставу землі.

Дійсно, у разі несплати кредиту, банк може стягнути ділянку як стягнення застави.

Такі ділянки банк має продати на торгах упродовж двох років.

Противники відкритого ринку землі роками засаджували страхи власникам паїв, що з відкриття ринку їхню землю спробують купити за безцінь. Ці побоювання також марні.

Ніхто не може змусити вас продати землю за ціною, яка вас не влаштовує.

Крім того, згідно з законом, до 2030 року встановлений мінімальний поріг, нижче якого ціна опускатися не буде.

Йдеться про нормативну грошову оцінку ділянки, нині це майже 28 тисяч гривень за гектар.

