Все розкуплять іноземці? Найпоширеніші міфи про ринок землі

Україна відкрила ринок землі.

Відтепер розпоряджатися своєю землею можна на власний розсуд.

20 років в нашій країні діяв мораторій на продаж землі, тобто власники паїв максимум могли здати свою землю в оренду.

Тепер купити чи продати землю можна так само легко, як житло – ринок землі відкрито.

От тільки останні роки на темі ринку землі відверто спекулюють, а деякі політики вигадують популістські міфи, які не мають нічого спільного з реальністю.

Все розкуплять іноземці?

Найпоширеніша маячня, яку свідомо поширюють в маси – міф про те, що українську землю розкуплять іноземці.

Закон забороняє іноземцям набувати у власність землі сількогосподарського призначення, – каже доктор юридичних наук, професор Павло Кулініч .

За його словами, вони не зможуть купувати ніколи, крім того випадку, коли в Україні буде проведений референдум і більшість громадян проголосує за можливість набувати землі сількогосподарського призначення у власність іноземцям.

І навіть у такому гіпотетичному і малоймовірному випадку, буде чимало обмежень.

Одне із найважливіших – українську землю ніколи не зможе купити громадянин країни-агресора.

Винятком є банки з іноземним капіталом, які зареєстровані згідно з законами України і можуть надавати кредити під заставу землі.

Дійсно, у разі несплати кредиту, банк може стягнути ділянку як стягнення застави.

Такі ділянки банк має продати на торгах упродовж двох років.

Як буде визначатися ціна на землю?

Противники відкритого ринку землі роками засаджували страхи власникам паїв, що з відкриття ринку їхню землю спробують купити за безцінь. Ці побоювання також марні.

Ніхто не може змусити вас продати землю за ціною, яка вас не влаштовує.

Крім того, згідно з законом, до 2030 року встановлений мінімальний поріг, нижче якого ціна опускатися не буде.

Йдеться про нормативну грошову оцінку ділянки, нині це майже 28 тисяч гривень за гектар.

Більше про ринок землі дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми писали про нові правила дорожнього руху.

Фото: Pexels

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