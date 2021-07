Небезпечні родимки: як зрозуміти, що потрібно звернутись до лікаря

Родимки – часте явище на людському тілі, і в більшості випадків вони цілком безпечні. Та є кілька причин, коли терміново потрібно показатися лікарю. У яких випадках варто перевірити родимку – читай у матеріалі Ранку у Великому Місті.

Зазвичай, вони утворюються через спадковість, на фоні гормональних змін, через віруси, рентгенівське випромінювання, надмірне перебування під ультрафіолетом та через шкірні травми.

Вони можуть розвиватися на будь-якій ділянці тіла. Тому варто все ж приглянутися, чи не викликає сумніви якась із родимок.

До утворення злоякісних пухлин! Ми не хочемо таким чином тебе налякати, а лише намагаємося застерегти. Адже краще перевіритися у лікаря відразу, безболісно її видалити, ніж потім жалкувати, що не зробили цього вчасно.

Тепер ти знаєш, як виявити небезпечну родимку. Уважно перечитай усі 10 причин, які вказують на те, що потрібно звернутися до спеціаліста і бережи себе!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як виявити перші ознаки інсульту.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.