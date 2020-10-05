Перші ознаки вітрянки: головні симптоми вірусного захворювання

Якщо ти помічаєш у себе чи своєї дитини перші ознаки вітрянки, але не маєш 100% впевненості, що це саме вона, тоді давай розглянемо головні симптоми вітрянки.
Ранок у Великому Місті знає, як проявляється це вірусне захворювання. Усе – читай нижче.
Вітрянка або вітряна віспа – це вірусне захворювання, яке супроводжується надмірними висипами на тілі, і передається повітряно-крапельним шляхом: через прямий контакт із людиною та плаценту. Вона може бути як у дітей, так і в дорослих.
Перші ознаки вітрянки
Симптоми вітрянки за кілька днів до її появи:
– висока температура
– головний біль
– зниження апетиту
– відчуття втоми
Згодом на тілі з’являються перші висипи. Вони всередині набираються рідиною, стають пухирцями, лопають і за кілька днів підсихають.
Ці скоринки, які лишаються від висипів, починають відпадати на 2 або 3 тижня вітрянки.
Також зверни увагу на сам висип: він може бути надто червоним, теплим або ж болючим. У такому випадку не можна зволікати. Варто звернутися до лікаря за допомогою.
Висип може супроводжуватися:
– запамороченням у голові
– прискореним серцебиттям
– важким диханням
– судомами
– кашлем
– нудотоюТакож по темі: Як зрозуміти, що завагітніла – перші ознаки Перші ознаки туберкульозу: на що варто звертати увагу Перші ознаки інсульту: як розпізнати та що робити
Будь обережніше, адже це вірусне захворювання може передаватися іншій людині вже за 1-2 дні до появи висипу. Тому, якщо ти помічаєш у себе, дітей чи своїх близьких перші ознаки вітрянки, негайно звернися до лікаря.
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