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ICTV / Ранок / Перші ознаки вітрянки: головні симптоми вірусного захворювання / 05.10.2020 13:35
05.10.2020 13:35
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Перші ознаки вітрянки: головні симптоми вірусного захворювання


Якщо ти помічаєш у себе чи своєї дитини перші ознаки вітрянки, але не маєш 100% впевненості, що це саме вона, тоді давай розглянемо головні симптоми вітрянки.

Ранок у Великому Місті знає, як проявляється це вірусне захворювання. Усе – читай нижче.

Вітрянка або вітряна віспа – це вірусне захворювання, яке супроводжується надмірними висипами на тілі, і передається повітряно-крапельним шляхом: через прямий контакт із людиною та плаценту. Вона може бути як у дітей, так і в дорослих.

Перші ознаки вітрянки

Симптоми вітрянки за кілька днів до її появи:

– висока температура

– головний біль

– зниження апетиту

– відчуття втоми

Згодом на тілі з’являються перші висипи. Вони всередині набираються рідиною, стають пухирцями, лопають і за кілька днів підсихають.

Ці скоринки, які лишаються від висипів, починають відпадати на 2 або 3 тижня вітрянки.

Також зверни увагу на сам висип: він може бути надто червоним, теплим або ж болючим. У такому випадку не можна зволікати. Варто звернутися до лікаря за допомогою.  

Висип може супроводжуватися:

– запамороченням у голові

– прискореним серцебиттям

– важким диханням

– судомами

– кашлем

– нудотою

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Будь обережніше, адже це вірусне захворювання може передаватися іншій людині вже за 1-2 дні до появи висипу. Тому, якщо ти помічаєш у себе, дітей чи своїх близьких перші ознаки вітрянки, негайно звернися до лікаря.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як виявити апендицит.

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Теги: Алла Гичка, вітрянка
05.10.2020 13:35



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