Вихідні в травні 2020: коли і скільки будуть відпочивати українці

У травні 2020 на українців чекають 2 додаткові вихідні дні.
Коли саме будемо відпочивати на травневі свята – читай у матеріалі Ранку у Великому Місті.
У травні 2020 року для працівників із п’ятиденним робочим тижнем будуть 12 вихідних і 19 робочих днів.Також по темі: Календар риболова на травень 2020 – коли буде найкращий улов Календар стрижок на травень 2020: коли краще стригтися Посівний календар садівника і городника на травень 2020
Додаткові вихідні плануються 1 і 11 травня, таким чином двічі за місяць ми будемо мати довгі вікенди.
1 травня відзначається Міжнародний день праці, а 9 травня – День перемоги.
Оскільки 9 травня припадає на суботу, вихідний переноситься на понеділок, 11 травня.
Таким чином, вихідними днями в травні 2020 будуть: 1, 2, 3, 9, 10, 11, 16, 17, 23, 24, 30, 31 число.
Вихідні у травні 2020 – календар
Нагадаємо, раніше ми розповідали про магнітні бурі у травні 2020.
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