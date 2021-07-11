Море, вино та устриці: чим зайнятись у куроротному містечку Коблеве

Коблеве: чи варто їхати і чим зайнятися.
Ніжитись на піску й насолоджуватись морським бризом можна годинами.
Але для більшості людей цього недостатньо, щоб наповнитись емоціями на весь рік.
Ми знаємо місце, яке ладне подарувати тобі всі види розваг.
Пристебнись — Ранок у Великому Місті перенесе тебе у сонячне Коблеве.
Відпочинок у Коблеві 2021
Коблеве: де знаходиться і як дістатися?
Містечко Коблеве славиться своїм комфортним місцерозташуванням.
Знаходиться воно на кордоні Одеської та Миколаївської областей.
Тому дістатись сюди зручно з обох обласних центрів.
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З Одеси, щоправда, буде ближче — всього 55 км автошляху.
Клімат у Коблеві
Найспекотнішим місяцем у Коблеві вважається липень.
Середня температура в цей час може триматися на рівні +23 градусів.
Проте із соснового бору, який розташований неподалік містечка, доходить прохолода, що ідеально поєднується з морським бризом.
Сюди ж варто додати про пісочні пляжі з пологим входом у море, який дозволяє воді швидко прогрітися.
Чим зайнятися у Коблеві?
- Водні розваги
На кожному пляжі Коблевого знайдуться класичні розваги, від “бананів” до водних мотоциклів.
А на Тилігнуському лимані, який знаходиться недалеко від містечка, можна повчитися кайт-серфінгу.
Через сильні вітри води лиману відмінно підходять для цього екстремального виду спорту.
- Тилігульський ландшафтний парк
Якщо ми вже згадали про Тилігульський лиман, мусимо звернути увагу на мальовничу міцевість навколо нього.
До складу Тилігульського ландшафтного парку входить орнітологічний заказник, — заповідний об’єкт, площею близько 8200 га.
Тут можна зустріти 270 видів пернатих, серед яких незвичайні та рідкісні види.
- Винзавод
Хіба можна уявити Коблеве без вина?
Майже 200 років тому тут був побудований найвідоміший український винзавод — ПАТ “Коблево”.
І зараз сюди може потрапити на екскурсію кожен охочий.
Не лише про історію послухати, а й відчути себе в ролі сомільє. Адже без дегустацій не обійдеться!
- Перша устрична ферма в Україні
Після дегустації вина можна піти далі й відчути себе справжнім гурманом, відвідавшии першу устричну ферма в Україні “Устриці Скіфії”.
Завдяки місцевій екосистемі, устриці ростуть у виключно чистому середовищі, що безумовно впливає на виражений унікальний смак молюсків.
Тому гайда смакувати делікатес, милуючись краєвидом Тилігунського лиману.
- Численні парки розваг
Не хвиюйся, малеча без розваг теж не залишиться.
У Коблевому є два аквапарки, дельфінарій, луна- та родео-парки.
Останній оформлений в стилі Дикого Заходу.
Тут цікаво буде й дорослим — стрільба з лука, приборкання механічного бика, міні-гольф та квадроцикли.
І як останній аргумент того, що Коблево варте твоєї уваги, поглянь на його красу з пташиного польоту:
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як незабутньо відпочити у Чорноморську.
Фото: Unsplash