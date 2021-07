Море, вино та устриці: чим зайнятись у куроротному містечку Коблеве

Коблеве: чи варто їхати і чим зайнятися.

Ніжитись на піску й насолоджуватись морським бризом можна годинами.

Але для більшості людей цього недостатньо, щоб наповнитись емоціями на весь рік.

Ми знаємо місце, яке ладне подарувати тобі всі види розваг.

Пристебнись — Ранок у Великому Місті перенесе тебе у сонячне Коблеве.

Містечко Коблеве славиться своїм комфортним місцерозташуванням.

Знаходиться воно на кордоні Одеської та Миколаївської областей.

Тому дістатись сюди зручно з обох обласних центрів.

Найспекотнішим місяцем у Коблеві вважається липень.

Середня температура в цей час може триматися на рівні +23 градусів.

Проте із соснового бору, який розташований неподалік містечка, доходить прохолода, що ідеально поєднується з морським бризом.

Сюди ж варто додати про пісочні пляжі з пологим входом у море, який дозволяє воді швидко прогрітися.

На кожному пляжі Коблевого знайдуться класичні розваги, від “бананів” до водних мотоциклів.

А на Тилігнуському лимані, який знаходиться недалеко від містечка, можна повчитися кайт-серфінгу.

Через сильні вітри води лиману відмінно підходять для цього екстремального виду спорту.

Якщо ми вже згадали про Тилігульський лиман, мусимо звернути увагу на мальовничу міцевість навколо нього.

До складу Тилігульського ландшафтного парку входить орнітологічний заказник, — заповідний об’єкт, площею близько 8200 га.

Тут можна зустріти 270 видів пернатих, серед яких незвичайні та рідкісні види.

Хіба можна уявити Коблеве без вина?

Майже 200 років тому тут був побудований найвідоміший український винзавод — ПАТ “Коблево”.

І зараз сюди може потрапити на екскурсію кожен охочий.

Не лише про історію послухати, а й відчути себе в ролі сомільє. Адже без дегустацій не обійдеться!

Після дегустації вина можна піти далі й відчути себе справжнім гурманом, відвідавшии першу устричну ферма в Україні “Устриці Скіфії”.

Завдяки місцевій екосистемі, устриці ростуть у виключно чистому середовищі, що безумовно впливає на виражений унікальний смак молюсків.

Тому гайда смакувати делікатес, милуючись краєвидом Тилігунського лиману.

Не хвиюйся, малеча без розваг теж не залишиться.

У Коблевому є два аквапарки, дельфінарій, луна- та родео-парки.

Останній оформлений в стилі Дикого Заходу.

І як останній аргумент того, що Коблево варте твоєї уваги, поглянь на його красу з пташиного польоту:

