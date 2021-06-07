Відпочинок у Лазурному: як незабутньо провести час на Херсонщині

Пандемія неабияк ускладнила поїздки за кордон.

І, якщо тобі не хочеться стежити за правилами виїзду, що змінюються зі швидкістю вітру, тоді слід вивчати мальовничі куточки рідної країни.

А, коли мова йде про морські курорти, нам є, чим хизуватися.

Сьогодні Ранок у Великому Місті перенесе тебе в Лазурне, щоб переконати — тут можна не лише поніжитись на гарячому піску, а й незабутньо провести час.

Відпочинок у Лазурному 2021

Лазурне: де знаходиться і як дістатися?

Курортне селище Лазурне знаходиться на узбережжі Чорного моря за 28 км від Скадовська і за 100 км від Херсона.

Зрозуміло, що саме з останнього найпростіше добратись до місця призначення.

З херсонського авто-залізничного вокзалу до Лазурного щопівгодини курсують маршрутки, а також кілька разів на день відправляються рейсові автобуси.

Приблизний час у дорозі — 2 години.

Клімат у Лазурному

Температура моря в червні становить 17-20 °C, а в липні-серпні — 22-24 °C.

Тому саме середина липня-перша половина серпня є піком сезону в Лазурному.

Після 20 серпня температура води в морі поступово знижується, а ночі стають холоднішими.

Сюди ж варто додати, що Лазурне вабить своїм білими піщаними пляжами та невеликою глибиною поблизу берега, що ідеально підходять для відпочинку з дітьми.

Чим зайнятися в Лазурному?

Оскільки Лазурне користується неабиякою популярністю серед туристів, тут є все, що потрібно для веселого відпочинку.

Луна-парк та кінні прогулянки, нічні клуби і навіть катання на верблюдах!

Ще більше альтернатив з’являється, коли мова йде про водні розваги.

У курортному селищі є прокат водних скутерів і катамаранів. Можна також зайнятися дайвінгом і навчитись кайтсерфінгу.

До того ж, завдяки комфортному розміщенню, із Лазурного організовують екскурсії:

до острова Джарилгач — найбільший незаселенного в Україні;

у біосферний заповідник Асканія-Нова;

а також в Чорноморський біосферний заповідник, в якому мешкають близько 450 видів тварин.

І наостанок — щоб у тебе не залишилось жодних сумнівів, поглянь на красу Лазурного з пташиного польоту:

Ну, як — переконали? Тоді мерщій пакуй валізи і гайда вивчати узбережжя Чорного моря!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що подивитися у Харкові.

Фото: Unsplash

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