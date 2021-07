Не лише море і пляж. Чим зайнятися на відпочинку в Затоці?

Затока: чи варто їхати і чим зайнятися.

Поїздки за кордон у ковідних реаліях вимагають неабияких зусиль.

Тому Ранок у Великому Місті продовжує знайомити тебе з мальовничими місцями для морського відпочинку в Україні.

Сьогодні ми помандруємо у сонячну Затоку.

Невелике селище Затока знаходиться на Будакській косі між Чорним морем і Дністровським лиманом.

Це всього 60 км від Одеси. Саме звідти можна швидко доїхати на маршрутному таксі, яке відправляється із Залізничного Вокзалу та Привозу.

Через всю косу також проходить залізничне полотно, по якому курсує приміська електричка Одеса-Білгород-Дністровський із зупинками Бугаз та Кароліно-Бугаз, які розташовані зовсім поруч від Затоки.

На цих станціях також зупиняються потяги далекого прямування, як-то Київ-Ізмаїл і Київ-Білгород-Дністровський.

Найтепліший місяць року в Затоці — липень, із середньомісячною температурою +29 °C.

Також він є рекордсменом за кількістю сонячних днів, саме тому вважається піком сезону.

Вони іноді приносять прохолодну воду.

Проте влітку таке трапляється не часто.

Якщо ти не вдовольняєшся лише морем, пляжем та креветками, тоді розглянь для себе перелічені варіанти активного відпочинку:

Віндсерфінг, кайтсерфінг, вейкбординг — це не просто сукупність слів, які важко вимовити. Це ціле море незабутніх вражень.

Любителям екстриму також сподобається можливість політати на парашуті, дельтаплані або параплані, і побачити всю красу узбережжя з висоти пташиного польоту.

А тим, кому відпочинок асоціюється насамперед із релаксом, а не адреналіном, слід пориболовити.

Варіантів багато.

Можеш і у відкритому морі полювати на бичків, катрана або камбалу.

Або ж шукати щось у прісних водах Дністровського і Шаболатського лиманів.

Не лише любителям червоного сухого припаде до душі це місце.

Тут можна побачити усі етапи виробництва п’янкого напою та дегустувати його на всіх стадіях розвитку.

А опісля буде можливість придбати місцеве вино у фірмовому магазині.

Хіба можна уявити літній відпочинок без запальних вечірок з друзями?

Увечері, коли сонце заходить, центральна алея Затоки перетворюється в епіцентр клубного життя.

І всюди відчувається атмосфера нескінченного свята…

Якщо ти гадаєш, що милуватись архітектурою можна лише в Одесі, то ні.

У Білгород-Дністровському знаходиться величний Середньовічний форт, найбільший в Україні.

Тут можна і фото зробити, і історію нагадати.

І як останній аргумент того, що Затока варта твоєї уваги, поглянь на її красу з пташиного польоту:

