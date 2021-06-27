Багатоманітна Кирилівка: чим зайнятись на популярному курорті Азовського узбережжя

Кирилівка: чи варто їхати і чим зайнятися.
Влітку 2021 карантинні обмеження суттєво послаблюють, але поїздки за кордон все ще вимагають неабияких зусиль.
Ранок у Великому Місті вирішив скористатись цією нагодою і розповісти тобі про мальовничі місця для морського відпочинку в Україні.
Сьогодні ми помандруємо в один з найбільш бюджетних та популярних курортів Азовського узбережжя — Кирилівку.
Відпочинок у Кирилівці 2021
Кирилівка: де знаходиться і як дістатися?
Селище міського типу Кирилівка аж на цілих 15 кілометрів простягається вздовж Азовського моря.
Знаходиться воно в Запорізькій області, 80 км. від Мелітополя
Зрозуміло, що саме з останнього найпростіше добратись до місця призначення.
Біля центрального входу мелітопольського залізничного вокзалу завжди стоять маршрутки з написом «Кирилівка».
Приблизно година в дорозі — і ти вже будеш ніжитись на сонечку.
Клімат у Кирилівці
Усі знають, що Азовське море мілкіше й тепліше за Чорне.
А Кирилівка вабить не лише невеликою глибиною поблизу берега, а й своїми піщаними пляжами, що ідеально підходять для відпочинку з дітьми.
Температура води в липні досягає 27-28 °С.
Саме цей місяць вважається піком сезону в Кирилівці.Також по темі: Ах, Одеса: небанальний путівник головним морським курортом України Тури вихідного дня: топ-3 напрямки по Україні Не гірше, ніж у Болгарії. Як незабутньо відпочити в українському Чорноморську
Чим зайнятися у Кирилівці?
Якщо ти відносиш себе до тих туристів, яких не цікавить нічого, окрім пляжного релаксу, то тобі краще податись на косу Пересип.
Ця 9-кілометрова смуга суші в східній частині Кирилівки забудована приватними будинками і не кишить розвагами.
А от, якщо тобі стане нудно, то вирушай на більш драйвову Федотову косу.
Вона традиційно вважається молодіжним місцем відпочинку, адже тут розташовані:
- дельфінарій;
- кінний театр;
- лунопарк;
- оглядове колесо;
- численні нічні клуби, кафе і бари;
- Утлюцький лиман, де можна зайнятись віндсерфінгом та кайтсерфінгом;
- найбільший в Україні аквапарк.
Якщо ж просто хочеться насолодитись красою природи, тоді вирушай на острів Бірючий або ж Азово-Сиваський національний природний парк.
Тут в природному середовищі можна зустріти косуль, оленів та перелітніх птахів, а також знайти інстаграмні місця, як-от це:
І як останній аргумент того, що Кирилівка варта твоєї уваги, поглянь на її красу з пташиного польоту:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як незабутньо провести час у Лазурному.
Фото: Unsplash