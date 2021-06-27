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ICTV Ранок 27.06.2021 14:43
27.06.2021 14:43
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Багатоманітна Кирилівка: чим зайнятись на популярному курорті Азовського узбережжя


Кирилівка: чи варто їхати і чим зайнятися.

Влітку 2021 карантинні обмеження суттєво послаблюють, але поїздки за кордон все ще вимагають неабияких зусиль.

Ранок у Великому Місті вирішив скористатись цією нагодою і розповісти тобі про мальовничі місця для морського відпочинку в Україні.

Сьогодні ми помандруємо в один з найбільш бюджетних та популярних курортів Азовського узбережжя — Кирилівку.

Відпочинок у Кирилівці 2021

Кирилівка: де знаходиться і як дістатися?

Селище міського типу Кирилівка аж на цілих 15 кілометрів простягається вздовж Азовського моря.

Знаходиться воно в Запорізькій області, 80 км. від Мелітополя

Зрозуміло, що саме з останнього найпростіше добратись до місця призначення.

Біля центрального входу мелітопольського залізничного вокзалу завжди стоять маршрутки з написом «Кирилівка».

Приблизно година в дорозі — і ти вже будеш ніжитись на сонечку.

Клімат у Кирилівці

Усі знають, що Азовське море мілкіше й тепліше за Чорне.

А Кирилівка вабить не лише невеликою глибиною поблизу берега, а й своїми піщаними пляжами, що ідеально підходять для відпочинку з дітьми.

Температура води в липні досягає 27-28 °С.

Саме цей місяць вважається піком сезону в Кирилівці.

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Чим зайнятися у Кирилівці?

Якщо ти відносиш себе до тих туристів, яких не цікавить нічого, окрім пляжного релаксу, то тобі краще податись на косу Пересип.

Ця 9-кілометрова смуга суші в східній частині Кирилівки забудована приватними будинками і не кишить розвагами.

А от, якщо тобі стане нудно, то вирушай на більш драйвову Федотову косу.

Вона традиційно вважається молодіжним місцем відпочинку, адже тут розташовані:

  • дельфінарій;
  • кінний театр;
  • лунопарк;
  • оглядове колесо;
  • численні нічні клуби, кафе і бари;
  • Утлюцький лиман, де можна зайнятись віндсерфінгом та кайтсерфінгом;
  • найбільший в Україні аквапарк.

Якщо ж просто хочеться насолодитись красою природи, тоді вирушай на острів Бірючий або ж Азово-Сиваський національний природний парк.

Тут в природному середовищі можна зустріти косуль, оленів та перелітніх птахів, а також знайти інстаграмні місця, як-от це:

І як останній аргумент того, що Кирилівка варта твоєї уваги, поглянь на її красу з пташиного польоту:

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як незабутньо провести час у Лазурному.

Фото: Unsplash

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Теги: Азовське море, відпочинок, подорожі
27.06.2021 14:43



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