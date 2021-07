З якого віку можна возити дитину на море

Коли дитину вже можна везти на курорт.

Настав сезон відпусток, тож багато батьків замислилися про те, чи можна брати своїх малюків на море.

Ранок у Великому Місті розібрався, з якого віку дітей можна брати на відпочинок.

Думки педіатрів щодо цієї розходяться.

Не існує точного віку, коли дитину можна брати на курорт із собою.

Проте рекомендують, щоб малюк отримав усі необхідні щеплення.

Зважайте на характер і вдачу свого чада. Чи вдасться вам відпочити з непосидючою дитиною?

Враховуйте стан здоров’я малятка. Воно може тяжко перенести переліт, зміну клімату або ж підхопити інфекцію.

Якщо ви все-таки наважилися взяти дитину із собою, поцікавтеся, чи є ігрові зони для малечі.

Вивчіть меню, адже чадо має харчуватися правильно.

Подбайте про медичну страховку і дізнайтеся, чи є на території курорту лікар.

А протягом самої відпустки наглядайте за тим, аби дитина не перегрілася на сонці.

Складіть аптечку. Візьміть із собою засіб для пероральної регідратації, сольові краплі в ніс, жарознижувальні засоби, протиалергічні.

Нагадаємо, раніше ми писали про найкращі басейни Києва.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.