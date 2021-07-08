Бережіть найцінніше! Привітання з Днем сім’ї у прозі, віршах та картинках

День сім’ї 2021 – теплі привітання українською мовою для найрідніших.
В Україні 8 липня відзначають світле і радісне свято – День сім’ї.
Це чудовий привід нагадати рідним про те, наскільки вони для тебе важливі.
Ранок у Великому Місті зібрав привітання, які допоможуть тобі висловити свої почуття.
Привітання з Днем сім’ї в прозі
Сім’я – це найдорожчий і найцінніший скарб. Тому в День сім’ї бажаю, щоб родина була тихою і затишною гаванню. Нехай підтримка найрідніших допомагає впорається з будь-якими труднощами. Нехай всередині сім’ї буде мир і любов!
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Справжня цінність в житті – це рідні та близькі люди. Вітаю з Днем сім’ї та бажаю взаєморозуміння, щастя, райдужних планів і безлічі цікавих занять. Нехай сім’я завжди буде міцною скелею, захистом від негараздів і розрадою в неприємностях. Любові, краси, доброго майбутнього, достатку і спільного розвитку!
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Мій чудовий чоловік, вітаю тебе сьогодні з Днем сім’ї. Нехай нашого сімейного вогнища дарма будуть бурі і грози, вітер і стихійні лиха. Нехай наша любов зуміє пережити всі невдачі, нехай в нашій родині завжди панує мир і благодать.Також по темі: Те, що ніколи не набридає: топ-5 найромантичніших книг про кохання Гостьовий шлюб: стосунки майбутнього чи ілюзія сім’ї? Гарні слова коханому: як показати чоловіку, що він для тебе важливий
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Я не втомлюся любити, поважати і любити, я не втомлюся бажати тебе моя незвичайна і прекрасна дружина. Вітаю, хороша, з Днем сім’ї. Кохана, нехай твій світ буде наповнений усім хорошим. Пам’ятай, ти моє життя і казка.
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Зі святом, з днем сім’ї! Нехай зустрічі будуть теплими, а розставання безболісним. Нехай добрим і щасливим буде кожен день. Бажаю щастя, радості, здоров’я і терпіння. Нехай свято буде радісним в кожну мить.
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Вітаю з днем сім’ї. Бажаю дбайливо зберігати все те, що ви зуміли створити і побудувати, бажаю в серцях один одного завжди знаходити втіху і натхнення, бажаю залишатися щасливими володарями красивого кохання, вірного щастя і теплої усмішки.
Привітання з Днем сім’ї у віршах
Тільки в сім’ї тобі допоможуть,
І тільки там тебе зрозуміють,
Вкажуть вірну дорогу,
І скажуть правду, брехню не скажуть!
Свою сім’ю завжди любіть,
Цінуйте кожну мить,
Її всім серцем бережіть,
Немов кришталь!
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Немає нічого важливішого в житті
За рідних людей та вашої сім’ї!
Сьогодні всім ми побажаємо,
Щоб сім’ї берегли свої,
Любіть близьких і поважайте,
Даруйте їм своє тепло,
Уваги більше приділяйте,
Адже з ними вам пощастило!
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Сім’я — це те гніздо, з якого,
Пташенята летять у політ,
Але до гілля якого
Вертають крізь далеч літ.
Щоб знову в гніздечку тому
Ще побувать хоча б мить,
Бо що є рідніше дому?
Тож сім’ї ваші бережіть.
Згадуйте добрим словом,
Увагою не обійдіть,
Зігрійте ласкою, любов’ю,
або й сльозами окропіть.
Так дерево сильнішим стане
І буйним цвітом зацвіте,
Огорне ніжно вас гілками
Й корінням глибше проросте.
***
Сім’я — це щастя, любов і удача,
Сім’я — це влітку поїздки на дачу.
Сім’я — це свято, сімейні дати,
Подарунки, покупки, приємні витрати.
Народження діток, перший крок, перший лепет,
Віра в найкраще, хвилювання і трепет.
Сім’я — дружна праця і вічні турботи,
Сім’я — це багато вдома роботи.
Сім’я — це складно.
Сім’я — це важливо.
Сім’я — це коли
Все на світі можливо.
Короткі смс-привітання з Днем сім’ї
Вітаємо з днем сім’ї! Бажаємо щастя і міцного здоров’я дорослим і діткам. Нехай у Вашому домі завжди буде мир і порядок. Щоб Ви завжди радували і розуміли один одного.
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Бажаємо вам сім’ю берегти
Від пристріту, заздрості, докору,
Нехай в будинку вашому буде всім
Тепло, комфортно і затишно!
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Сьогодні, в День сім’ї, хочу вам побажати здоров’я і щастя. Нехай ваше сімейне вогнище завжди горить і дарує тепло. Взаєморозуміння та підтримки, терпіння, сил, любові та щасливих днів.
День сім’ї – картинки та листівки
Нагадаємо, раніше ми публікували гарні слова про кохання.
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