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ICTV Ранок 08.07.2021 06:00
08.07.2021 06:00
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Бережіть найцінніше! Привітання з Днем сім’ї у прозі, віршах та картинках


День сім’ї 2021 – теплі привітання українською мовою для найрідніших.

В Україні 8 липня відзначають світле і радісне свято День сім’ї.

Це чудовий привід нагадати рідним про те, наскільки вони для тебе важливі.

Ранок у Великому Місті зібрав привітання, які допоможуть тобі висловити свої почуття.

Привітання з Днем сім’ї в прозі

Сім’я – це найдорожчий і найцінніший скарб. Тому в День сім’ї бажаю, щоб родина була тихою і затишною гаванню. Нехай підтримка найрідніших допомагає впорається з будь-якими труднощами. Нехай всередині сім’ї буде мир і любов!

***

Справжня цінність в житті – це рідні та близькі люди. Вітаю з Днем сім’ї та бажаю взаєморозуміння, щастя, райдужних планів і безлічі цікавих занять. Нехай сім’я завжди буде міцною скелею, захистом від негараздів і розрадою в неприємностях. Любові, краси, доброго майбутнього, достатку і спільного розвитку!

***

Мій чудовий чоловік, вітаю тебе сьогодні з Днем ​​сім’ї. Нехай нашого сімейного вогнища дарма будуть бурі і грози, вітер і стихійні лиха. Нехай наша любов зуміє пережити всі невдачі, нехай в нашій родині завжди панує мир і благодать.

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***

Я не втомлюся любити, поважати і любити, я не втомлюся бажати тебе моя незвичайна і прекрасна дружина. Вітаю, хороша, з Днем сім’ї. Кохана, нехай твій світ буде наповнений усім хорошим. Пам’ятай, ти моє життя і казка.

***

Зі святом, з днем сім’ї! Нехай зустрічі будуть теплими, а розставання безболісним. Нехай добрим і щасливим буде кожен день. Бажаю щастя, радості, здоров’я і терпіння. Нехай свято буде радісним в кожну мить.

***

Вітаю з днем ​​сім’ї. Бажаю дбайливо зберігати все те, що ви зуміли створити і побудувати, бажаю в серцях один одного завжди знаходити втіху і натхнення, бажаю залишатися щасливими володарями красивого кохання, вірного щастя і теплої усмішки.

З Днем сім'ї картинка

Привітання з Днем сім’ї у віршах

Тільки в сім’ї тобі допоможуть,
І тільки там тебе зрозуміють,
Вкажуть вірну дорогу,
І скажуть правду, брехню не скажуть!

Свою сім’ю завжди любіть,
Цінуйте кожну мить,
Її всім серцем бережіть,
Немов кришталь!

***

Немає нічого важливішого в житті

За рідних людей та вашої сім’ї!

Сьогодні всім ми побажаємо,

Щоб сім’ї берегли свої,

Любіть близьких і поважайте,

Даруйте їм своє тепло,

Уваги більше приділяйте,

Адже з ними вам пощастило!

***

Сім’я — це те гніздо, з якого,

Пташенята летять у політ,

Але до гілля якого

Вертають крізь далеч літ.

Щоб знову в гніздечку тому

Ще побувать хоча б мить,

Бо що є рідніше дому?

Тож сім’ї ваші бережіть.

Згадуйте добрим словом,

Увагою не обійдіть,

Зігрійте ласкою, любов’ю,

або й сльозами окропіть.

Так дерево сильнішим стане

І буйним цвітом зацвіте,

Огорне ніжно вас гілками

Й корінням глибше проросте.

З Днем сім'ї картинка

***

Сім’я — це щастя, любов і удача,

Сім’я — це влітку поїздки на дачу.

Сім’я — це свято, сімейні дати,

Подарунки, покупки, приємні витрати.

Народження діток, перший крок, перший лепет,

Віра в найкраще, хвилювання і трепет.

Сім’я — дружна праця і вічні турботи,

Сім’я — це багато вдома роботи.

Сім’я — це складно.

Сім’я — це важливо.

Сім’я — це коли

Все на світі можливо.

Короткі смс-привітання з Днем сім’ї

Вітаємо з днем сім’ї! Бажаємо щастя і міцного здоров’я дорослим і діткам. Нехай у Вашому домі завжди буде мир і порядок. Щоб Ви завжди радували і розуміли один одного.

***

Бажаємо вам сім’ю берегти

Від пристріту, заздрості, докору,

Нехай в будинку вашому буде всім

Тепло, комфортно і затишно!

***

Сьогодні, в День сім’ї, хочу вам побажати здоров’я і щастя. Нехай ваше сімейне вогнище завжди горить і дарує тепло. Взаєморозуміння та підтримки, терпіння, сил, любові та щасливих днів.

День сім’ї – картинки та листівки

З Днем сім'ї картинка З Днем сім'ї картинка З Днем сім'ї картинка

Нагадаємо, раніше ми публікували гарні слова про кохання.

Фото: Pexels

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Теги: привітання
08.07.2021 06:00



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