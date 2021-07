Ароматерапія: які ефірні олії відновлять сили, поліпшать настрій чи зміцнять здоров’я

Швидкий та динамічний ритм, підвищена відповідальність, зміна біоритмів та передноворічні турботи. Це все реалії нашого сьогодення, які знайомі кожному з нас. І логічним постає питання: як встигнути все та зберегти внутрішню гармонію?

Природа вже потурбувалась за нас та подарувала нам все необхідне для цього, і одним з простих, але дієвих способів є ароматерапія.

Ми зробили добірку олій, які допоможуть відновити сили та спокій, покращити настрій, нормалізувати сон та навіть підвищити імунітет.

Унікальна у своєму роді олія, яка здатна миттєво покращити емоційне самовідчуття.

Вона є потужним антидепресантом, тонізує, підвищує настрій, допомагає знизити втому, тривогу, та відчуття внутрішнього дискомфорту.

Приблизна ціна: 30 гривень.

Має прямий вплив на центральну нервову систему, завдяки чому її дія посилюється та впливає на настрій глибинно.

Гарно справляється з депресивними розладами, апатичним настроєм, тяжкими думками, знижує нервозність та тривожність.

Регулярна ароматерапія грейпфрутовою олією сприяє відновленню організму після хвороби та запобігає розвитку атеросклерозу.

Приблизна ціна: 50 гривень.

Сприяє виробці серотоніну завдяки чому, вона здатна наповнити новими силами, додати бадьорості, ентузіазму, позбавити від похмурих думок та депресивних станів.

Приблизна ціна: 40 гривень.

Стане не тільки незамінним помічником у боротьбі з сезонними депресіями, апатією та панічними станами, а ще й додасть відчуття стабільності та спокою.

Добре відома завдяки своїй властивості сприяти відновленню після затяжних хвороб та операцій.

Приблизна ціна: 30 гривень.

Головною дією олії герані є тонізація, бадьорість, заряд енергії та покращення розумової активності.

Допомагає у боротьбі з затяжними депресіями, позбавляє від негативних думок та наповнює снагою до життя.

Приблизна ціна: 30 гривень.

Чудово справляється з депресивними та астенічними станами.

Сприяє виникненню яскравих та надихаючих емоцій, відчуттю стабільності та впевненості.

Приблизна ціна: 30 гривень.

Сильний природний антидепресант, який сприяє відновленню виснаженої нервової системи.

Приблизна ціна: 60 гривень.

Ця олія не тільки потужний антидепресант, вона здатна допомогти м’якіше пережити відчуття втрати, позбавити від безсоння та направити думки у спокійний стан.

Також олія петитгрейна допомагає сконцентруватись і поліпшити пам’ять.

Чудово підходить для освоєння великого обсягу інформації.

Приблизна ціна: 45 гривень.

Відновлює після депресії, виводить з психоемоційних розладів, станів агресії апатії та страху.

Позитивно впливає на розумові процеси, зміцнює самооцінку, стимулює робочій настрій, надихає на реалізацію задуманого.

Приблизна ціна: 35 гривень.

Як і грейпфрутова, має прямий вплив на центральну нервову систему, завдяки чому ефективно справляється з наслідками стресу, відчуттям паніки, тривожності та агресії.

Сприяє покращенню мозкової активності, концентрації уваги і пам’яті.

Допомагає м’яко переносити період клімаксу у жінок.

Приблизна ціна: 34 гривні.

Це не просто олія, а психостимулятор, що це означає?

Психостимулятор має змогу активізувати психічну та фізичну активність.

Ця олія стане чудовим помічником у боротьбі з гнівом, агресією, стресом.

Допоможе адаптуватись до будь-яких ситуацій та часів.

Приблизна ціна: 25 гривень.

Знімає стрес, втому та тривожність.

Покращує розумову активність, підвищує самооцінку, сприяє високій концентрації та витримці.

Допомагає позбавитись внутрішніх затисків та стати більш розкутим у спілкуванні.

Приблизна ціна: 30 гривень.

Тонізує, допомагає у відновленні після складного дня, знижує втому.

Чудово сприяє концентрації уваги, активізує мозкову активність.

Допомагає адаптуватись у складних ситуаціях та наповнитись радістю.

Приблизна ціна: 25 гривень.

Активный антидепрессант, який може миттєво викликати відчуття задоволення, спокою, позбавити від сумних думок та підвищити активність.

Жасминова олія здатна одночасно і розслабити і тонізувати.

Приблизна ціна: 40 гривень.

Здатна допомогти подолати відчуття агресії, напруги, стресу, гніву та стоми.

Регулярна ароматерапія сосновою олією може вдихнути нові сили та надихнути на нові звершення.

Приблизна ціна: 35 гривень.

Ціни у аптеках можуть суттєво відрізнятись.

Середні ціни вказані тут, були сформовані на основі цін інтернет-магазинів.

Перед використанням аромалампи ми радимо її прогріти та налити у нею вже теплу воду, так процес випарювання олії розпочнеться швидше.

Далі додати у лампу одну або декілька олій, загальною сумою у 10-15 крапель.

Ванну з 10-15 краплями олії варто починати приймати від 5-10 хвилин на один прийом, поступово збільшуючи час до 30 хвилин за бажанням.

Олію можна крапнути на морську сіль або мед, так вона буде краще випаровуватись.

Також ароматерапія протипоказана вагітним у перший триместр та людям з захворюваннями дихальних шляхів.

Дітям та людям похилого віку ароматерапія назначається лікарем.

