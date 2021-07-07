Ароматерапія: які ефірні олії відновлять сили, поліпшать настрій чи зміцнять здоров’я

Швидкий та динамічний ритм, підвищена відповідальність, зміна біоритмів та передноворічні турботи. Це все реалії нашого сьогодення, які знайомі кожному з нас. І логічним постає питання: як встигнути все та зберегти внутрішню гармонію?

Природа вже потурбувалась за нас та подарувала нам все необхідне для цього, і одним з простих, але дієвих способів є ароматерапія.

Ми зробили добірку олій, які допоможуть відновити сили та спокій, покращити настрій, нормалізувати сон та навіть підвищити імунітет.

Олії антидепресанти

Апельсинова олія

Унікальна у своєму роді олія, яка здатна миттєво покращити емоційне самовідчуття.

Вона є потужним антидепресантом, тонізує, підвищує настрій, допомагає знизити втому, тривогу, та відчуття внутрішнього дискомфорту.

Приблизна ціна: 30 гривень.

Грейпфрутова олія

Має прямий вплив на центральну нервову систему, завдяки чому її дія посилюється та впливає на настрій глибинно.

Гарно справляється з депресивними розладами, апатичним настроєм, тяжкими думками, знижує нервозність та тривожність.

Регулярна ароматерапія грейпфрутовою олією сприяє відновленню організму після хвороби та запобігає розвитку атеросклерозу.

Приблизна ціна: 50 гривень.

Лимонна олія

Сприяє виробці серотоніну завдяки чому, вона здатна наповнити новими силами, додати бадьорості, ентузіазму, позбавити від похмурих думок та депресивних станів.

Дія лимонної олії схожа на дію кофеїну, через що ця олійка нерідко стає улюбленою у студентів та офісних працівників.

Приблизна ціна: 40 гривень.

Мандаринова олія

Стане не тільки незамінним помічником у боротьбі з сезонними депресіями, апатією та панічними станами, а ще й додасть відчуття стабільності та спокою.

Добре відома завдяки своїй властивості сприяти відновленню після затяжних хвороб та операцій.

Приблизна ціна: 30 гривень.

Геранієва олія

Головною дією олії герані є тонізація, бадьорість, заряд енергії та покращення розумової активності.

Допомагає у боротьбі з затяжними депресіями, позбавляє від негативних думок та наповнює снагою до життя.

Приблизна ціна: 30 гривень.

Неролієва олія

Чудово справляється з депресивними та астенічними станами.

Сприяє виникненню яскравих та надихаючих емоцій, відчуттю стабільності та впевненості.

Приблизна ціна: 30 гривень.

Пачулієва олія

Сильний природний антидепресант, який сприяє відновленню виснаженої нервової системи.

Вирівнює психічний дисбаланс та допомагає відчути творчій потенціал.

Приблизна ціна: 60 гривень.

Петитгрейнова олія

Ця олія не тільки потужний антидепресант, вона здатна допомогти м’якіше пережити відчуття втрати, позбавити від безсоння та направити думки у спокійний стан.

Також олія петитгрейна допомагає сконцентруватись і поліпшити пам’ять.

Чудово підходить для освоєння великого обсягу інформації.

Приблизна ціна: 45 гривень.

Імбирна олія

Відновлює після депресії, виводить з психоемоційних розладів, станів агресії апатії та страху.

Позитивно впливає на розумові процеси, зміцнює самооцінку, стимулює робочій настрій, надихає на реалізацію задуманого.

А ще, цей аромат здатен зняти похмілля.

Приблизна ціна: 35 гривень.

Олії для боротьби зі стресом та покращення настрою

Лаймова олія

Як і грейпфрутова, має прямий вплив на центральну нервову систему, завдяки чому ефективно справляється з наслідками стресу, відчуттям паніки, тривожності та агресії.

Сприяє покращенню мозкової активності, концентрації уваги і пам’яті.

Допомагає м’яко переносити період клімаксу у жінок.

Приблизна ціна: 34 гривні.

М’ята перцева

Це не просто олія, а психостимулятор, що це означає?

Психостимулятор має змогу активізувати психічну та фізичну активність.

Ця олія стане чудовим помічником у боротьбі з гнівом, агресією, стресом.

Допоможе адаптуватись до будь-яких ситуацій та часів.

Ароматерапія олією перцевої м’яти є гарною профілактикою від склерозу.

Приблизна ціна: 25 гривень.

Бергамотова олія

Знімає стрес, втому та тривожність.

Покращує розумову активність, підвищує самооцінку, сприяє високій концентрації та витримці.

Допомагає позбавитись внутрішніх затисків та стати більш розкутим у спілкуванні.

Приблизна ціна: 30 гривень.

Лемонграсова олія

Тонізує, допомагає у відновленні після складного дня, знижує втому.

Чудово сприяє концентрації уваги, активізує мозкову активність.

Допомагає адаптуватись у складних ситуаціях та наповнитись радістю.

Приблизна ціна: 25 гривень.

Жасминова олія

Активный антидепрессант, який може миттєво викликати відчуття задоволення, спокою, позбавити від сумних думок та підвищити активність.

Жасминова олія здатна одночасно і розслабити і тонізувати.

Приблизна ціна: 40 гривень.

Соснова олія

Здатна допомогти подолати відчуття агресії, напруги, стресу, гніву та стоми.

Регулярна ароматерапія сосновою олією може вдихнути нові сили та надихнути на нові звершення.

Приблизна ціна: 35 гривень.

Важливо:

Ціни у аптеках можуть суттєво відрізнятись.

Середні ціни вказані тут, були сформовані на основі цін інтернет-магазинів.

Ароматерапія з допомогою аромалампи

Перед використанням аромалампи ми радимо її прогріти та налити у нею вже теплу воду, так процес випарювання олії розпочнеться швидше.

Далі додати у лампу одну або декілька олій, загальною сумою у 10-15 крапель.

Ароматерапія у ванній

Ванну з 10-15 краплями олії варто починати приймати від 5-10 хвилин на один прийом, поступово збільшуючи час до 30 хвилин за бажанням.

Олію можна крапнути на морську сіль або мед, так вона буде краще випаровуватись.

Протипоказання

Хоча ароматерапія багата своїми цілющими властивостями, ми хочемо нагадати, що перед використання краще порадитись з лікарем.

Також ароматерапія протипоказана вагітним у перший триместр та людям з захворюваннями дихальних шляхів.

Дітям та людям похилого віку ароматерапія назначається лікарем.

Нагадаємо, раніше Ранок у Великому місті писали про продукти, які захищають від вірусів.

Фото: Pexels

Катерина Полякова

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