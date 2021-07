Україна та світ відзначає День поцілунків — що це за свято та чим воно особливе

Цілуватись усім! 6 липня Україна та світ традиційно відзначає Всесвітній день поцілунків.

Незалежно від того, якому типу поцілунку ти надаєш перевагу, сьогодні ідеальна пора для того, аби оцінити все значення цього потужного жесту як вияву любові.

Ранок у Великому Місті не міг пройти повз такої милої події і вирішив усе детально розповісти.

Як би дивно не було, але батьківщиною всесвітнього дня поцілунків вважається не Франція, а Великобританія.

За деякими свідченнями, ініціатором такого свята в кінці XIX століття став дантист, який вважав, що чим частіше люди будуть цілуватися, тим краще доглядатимуть за своєю ротовою порожниною.

21 рік тому свято було затверджено Організацією Об’єднаних Націй і набуло більш романтичний контекст.

Відзначається тепер щорічно 6 липня.

Незалежно від того, до якої країни чи звичаїв ми належимо, поцілунки у всіх асоціюються із приємним заняттям.

Тому цього дня все присвячено саме їм!

У докоронавірусному світі традиційно проводились різні конкурси поцілунків, учасники яких мали шанс виграти призи та подарунки.

Зараз же віртуальний “цьом” можна відправити друзям та родичам у соцмережах і обдарувати ним тих, хто поруч.

Нагадаємо, раніше ми публікували гарні слова про кохання.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.