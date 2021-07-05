Ой, на Івана, та й на Купала: афіша святкувань у Києві 2021

Куди піти в Києві на святкування Івана Купала 2021 — афіша.
Містичне, магічне, прадавнє…
Східнослов’янське свято Івана Купала вже не одне століття поспіль із трепетом та шаною передається від одного покоління до іншого.
І не дарма — його обряди і традиції справді дарують унікальні та не забутні враження.
Саме тому Ранок у Великому Місті вирішив розповісти, де у ніч з 6 на 7 липня мешканці та гості столиці зможуть плести вінки, стрибати через вогнище і шукати цвіт папороті…
Куди піти в Києві на Івана Купала?
Парк Київська Русь
Де:вулиця Костянтинівська, 7А
Коли: 6 липня з 17.00; 10-11 липня з 14:00.
Скільки:
- для дорослих — 250 грн. (за попередньої покупки на сайті діють знижки);
- для пенсіонерів та студентів — 150 грн;
- для школярів — 100 грн;
- дошкільнятам — безкоштовно.
У Київській Русі традиційно проходимите наймасштабніше та найтриваліше святкування Купала.
Окрім класичних обрядів, відвідувачі матимуть змогу взяти участь у кінних змаганнях, постріляти з лука і сфотографуватися у народних костюмах.
До того ж, кожен охочий зможе відправитися на пошуки квітки папороті…
Не даремно ж організатори пропонують нічліг учасникам.
Пирогів
Де: вул. Академіка Тронька, 1
Коли: 6 липня з 18.00
Скільки:
- Дорослі — 80 грн;
- Діти (6-9 років) — 20 грн;
- Діти (10-17 років) — 40 грн;
- Студенти / пенсіонери — 40 грн.
“Буде захопливо, натхненно і драйвово”, — обіцяють організатори Купала у Національному музеї народної архітектури та побуту України.
Ще б пак, вони там стільки активностей придумали.
Спочатку відвідувачі матимуть змогу послухати презентацію нової книги Анни Багряної — “Вітрова гора”.
Потім відбудеться реконструкція обрядів встановлення Купайлиці та вінкоплетіння.
Після цього зможуть відвідати майстер-клас з народних танців.
Словом, аж до виступу “яскравої зірки”, ім’я якої поки тримають у секреті, та розпалення вогнища, кожному буде чим зайнятися.
Феофанія
Де: вул. Академіка Лебедєва
Коли: 6 липня з 17.00
Скільки: 40 грн
Парк “Феофанія” цьогоріч знову тішитиме відвідувачів етно-дискотекою.
Організатори обіцяють, що святкування буде феєречним.
Плетінням вінків, стрибками через вогонь і спаленням опудала не обійдеться!
До традиційних купальських забав додасться ще й вогняне шоу.
Воно розпочнеться о 22:00.
Ось і все. Залишилось визначитись, де саме незабутньо провести магічну купальську ніч.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про головні традиції свята Івана Купала.
Фото: Pixabay