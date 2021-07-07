Івана Купала 2021. Що треба знати про традиції прадавнього свята

Івана Купала 2021: дата та традиції святкування.

Щороку у ніч на 7 липня відзначається прадавнє східнослов’янське свято Івана Купала.

Українці здавна вважали його одним з найбільш містичних та магічних днів року.

Чому, і які традиції та повір’я передались нам у спадок від пращурів?

Ранок у Великому Місті зараз усе розповість.

Все про Івана Купала 2021

Що це за свято?

Не даремно свято Івана Купала називають прадавнім.

Його витоки сягають корінням далеких язичницьких часів.

За старим календарем, 24 червня відзначалося літнє сонцестояння і було прийнято прославляти слов’янського бога сонця Ярила.

З приходом християнства, свято отримало нову дату й стало поєднувати в собі язичницькі та православні ознаки.

Так, замість бога сонця люди почали вшановувати Іоанна Предтечу, який був хрестителем Ісуса Христа.

Головні традиції свята

Не лише з літнім сонцестоянням пов’язують Івана Купала, а ще й зі справжнім буянням природи, яка на цей момент розквітає на повну силу.

В основі обрядів свята лежать три кити — культ вогню, води і рослинності.

Саме навколо них і обертаються усі традиції.

У цей день прийнято шукати цвіт папороті. Існує легенда, що саме в ніч на Івана Купала на папороті розцвітає квітка щастя. І тому, хто її знайде, відкриються всі таємниці світу.

Дівчата мають плести вінки з 12 різних рослин, щоб пускати їх по воді. Якщо вінок потоне, то цього року дівчина не вийде заміж. Якщо ж вінок недалеко відплив від берега, то кохання ходить поруч.

Після заходу сонця молодь розпалює вогнище. Тоді хлопець у парі з дівчиною, тримаючись за руки, повинні його перестрибнути. Якщо пара перестрибне багаття, не розриваючи рук, то їм судилося бути разом, а як ні, то через деякий час вони розійдуться. Вважається, хто вище перестрибне, той буде найщасливішим;

Під час ритуальнох вечірки молодь вшановує купальське деревце хороводами, а потім спалює його у багатті.

Чого не можна робити на Івана Купала

Не можна самому ходити до лісу. Прийнято вважати, що в ніч на Івана Купала прокидається вся лісова нечиста сила. Наші предки не спали всю ніч напередодні свята, бо додому міг прийти домовик, русалка та інша нечисть. За кілька днів до свята, у тому числі й 7 липня, не варто позичати, віддавати чи щось продавати. Це може призвести до бідності. У ніч на Івана Купала вагітним, дітям і людям похилого віку варто триматися подалі від води. Вважається, що нечисть може неабияк нашкодити їхньому здоров’ю.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про святкування Івана Купала у 2021 році.

Фото: Unsplash

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