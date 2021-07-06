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ICTV Ранок 06.07.2021 07:00
06.07.2021 07:00
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День поцілунків 2021: романтичні привітання у прозі, віршах і картинках


Всесвітній день поцілунків святкують 6 липня у понад 60 країнах світу, зокрема в Україні.

Це свято – чудовий привід поцілувати рідних і коханих і нагадати, як сильно ти їх любиш.

Ранок у Великому Місті зібрав теплі й романтичні привітання з Днем поцілунків українською мовою у віршах, прозі та картинках.

З Днем поцілунків – привітання у віршах

Сьогодні свято ніжності, любові,
Мій поцілунок до рідних летить
І почуття найкращі й пречудові
усіх нас надихають жити!

Це день липневий всі дарує ніжність
Сьогодні всім потрібно цілуватись
І відчувати всю цю дивовижність,
І один одного безмежно цінувати!

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Поцілунки легкі,

безпардонні й солодкі,

такі свіжі й п’янкі,

наче струмки стрімкі

Поцілунки – приємні загадки,

Поцілунки – це бажаний сон,

Смачніші за шоколадки,

Найкращий із усіх полон!

***

День поцілунків посеред літа

Мабуть, не просто так

Дарують ніжність всі у світі,

А поцілунок – ніби знак!

Цілуйтесь з ранку і до ранку

Хай ваші щирі почуття

Відганяють хмари на світанку

І роблять кращим це життя!

З Днем поцілунків картинка

***

Всю ніжність в цей вечір зберу я,

Щоб з святом привітати поцілунків!

Коханий мій, у прекрасне свято цей,

Хай буде все залито яскравим світлом!

Нехай ми з тобою, пристрастю наповнюючись,

Один одного дуже ніжно розчиняючись

Себе один одному щиро подаруємо

Один одного поцілунками обдаруємо!

І нехай все буде точно, немов у казці!

Нехай буде місце ніжності і ласки…

Цілуй мене, а я тобі відповім…

І зацелую ввечері, як зустріч…

День поцілунків – привітання у прозі

Вітаю з Всесвітнім днем поцілунку. Бажаю, щоб кожен день дарував родинні чмоки, дружні поцілунки, солодкі поцілунки другої половинки, повітряні цьомки від старих знайомих і добрих людей. Цілуйся і насолоджуйся життям!

З Днем поцілунків картинка

***

Цілуватися дуже корисно і приємно для здоров’я. Поцілунок — джерело гарного настрою і здоров’я. Я хочу, щоб не тільки у Всесвітній день поцілунку, але і в звичайному житті тебе завжди цілували, і тобі це приносило задоволення. Зі святом тебе!

***

Вітаю з Всесвітнім днем поцілунку і бажаю пристрасних і жарких, дорогих і солодких, ніжних і щирих, веселих і несподіваних, міцних і справжніх, чарівних і приємних, добрих і неповторних поцілунків.

З Днем поцілунків картинка

***

Цілуватися – приємно, корисно. Адже поцілунок – джерело настрою, здоров’я і емоцій. Нехай тебе цілують твої улюблені, а щастя і радість завжди супроводжують!

***

Вітаю з Всесвітнім днем поцілунку і хочу побажати жодного дня не проживати без пристрасті солодкого поцілунку, без ніжного дотику коханих губ, без приємних чмоков в щічку від друзів, без повітряних поцілунків, посланих на удачу і для гарного настрою.

День поцілунків 2021 – картинки та листівки

З Днем поцілунків картинка З Днем поцілунків картинка З Днем поцілунків картинка

Нагадаємо, також сьогодні відзначають свято Івана Купала.

Фото: Pexels, Pixabay

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Теги: привітання
06.07.2021 07:00



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