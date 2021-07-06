День поцілунків 2021: романтичні привітання у прозі, віршах і картинках

Всесвітній день поцілунків святкують 6 липня у понад 60 країнах світу, зокрема в Україні.
Це свято – чудовий привід поцілувати рідних і коханих і нагадати, як сильно ти їх любиш.
Ранок у Великому Місті зібрав теплі й романтичні привітання з Днем поцілунків українською мовою у віршах, прозі та картинках.
З Днем поцілунків – привітання у віршах
Сьогодні свято ніжності, любові,
Мій поцілунок до рідних летить
І почуття найкращі й пречудові
усіх нас надихають жити!
Це день липневий всі дарує ніжність
Сьогодні всім потрібно цілуватись
І відчувати всю цю дивовижність,
І один одного безмежно цінувати!
Поцілунки легкі,
безпардонні й солодкі,
такі свіжі й п’янкі,
наче струмки стрімкі
Поцілунки – приємні загадки,
Поцілунки – це бажаний сон,
Смачніші за шоколадки,
Найкращий із усіх полон!
***
День поцілунків посеред літа
Мабуть, не просто так
Дарують ніжність всі у світі,
А поцілунок – ніби знак!
Цілуйтесь з ранку і до ранку
Хай ваші щирі почуття
Відганяють хмари на світанку
І роблять кращим це життя!
***
Всю ніжність в цей вечір зберу я,
Щоб з святом привітати поцілунків!
Коханий мій, у прекрасне свято цей,
Хай буде все залито яскравим світлом!
Нехай ми з тобою, пристрастю наповнюючись,
Один одного дуже ніжно розчиняючись
Себе один одному щиро подаруємо
Один одного поцілунками обдаруємо!
І нехай все буде точно, немов у казці!
Нехай буде місце ніжності і ласки…
Цілуй мене, а я тобі відповім…
І зацелую ввечері, як зустріч…
День поцілунків – привітання у прозі
Вітаю з Всесвітнім днем поцілунку. Бажаю, щоб кожен день дарував родинні чмоки, дружні поцілунки, солодкі поцілунки другої половинки, повітряні цьомки від старих знайомих і добрих людей. Цілуйся і насолоджуйся життям!
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Цілуватися дуже корисно і приємно для здоров’я. Поцілунок — джерело гарного настрою і здоров’я. Я хочу, щоб не тільки у Всесвітній день поцілунку, але і в звичайному житті тебе завжди цілували, і тобі це приносило задоволення. Зі святом тебе!
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Вітаю з Всесвітнім днем поцілунку і бажаю пристрасних і жарких, дорогих і солодких, ніжних і щирих, веселих і несподіваних, міцних і справжніх, чарівних і приємних, добрих і неповторних поцілунків.
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Цілуватися – приємно, корисно. Адже поцілунок – джерело настрою, здоров’я і емоцій. Нехай тебе цілують твої улюблені, а щастя і радість завжди супроводжують!
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Вітаю з Всесвітнім днем поцілунку і хочу побажати жодного дня не проживати без пристрасті солодкого поцілунку, без ніжного дотику коханих губ, без приємних чмоков в щічку від друзів, без повітряних поцілунків, посланих на удачу і для гарного настрою.
День поцілунків 2021 – картинки та листівки
Нагадаємо, також сьогодні відзначають свято Івана Купала.