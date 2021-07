Традиції купальської ночі. Все, що треба знати про прадавнє свято Івана Купала

Івана Купала 2021: дата та традиції святкування.

Щороку у ніч на 7 липня відзначається прадавнє східнослов’янське свято Івана Купала.

Українці здавна вважали його одним з найбільш містичних та магічних днів року.

Чому, і які традиції та повір’я передались нам у спадок від пращурів?

Ранок у Великому Місті зараз усе розповість.

Не даремно свято Івана Купала називають прадавнім.

Його витоки сягають корінням далеких язичницьких часів.

За старим календарем, 24 червня відзначалося літнє сонцестояння і було прийнято прославляти слов’янського бога сонця Ярила.

З приходом християнства, свято отримало нову дату й стало поєднувати в собі язичницькі та православні ознаки.

Так, замість бога сонця люди почали вшановувати Іоанна Предтечу, який був хрестителем Ісуса Христа.

Не лише з літнім сонцестоянням пов’язують Івана Купала, а ще й зі справжнім буянням природи, яка на цей момент розквітає на повну силу.

В основі обрядів свята лежать три кити — культ вогню, води і рослинності.

Саме навколо них і обертаються усі традиції.

Фото: Unsplash

