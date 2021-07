Красивою бути просто: стильні коси на літо 2021

Які коси будуть у моді літом 2021 року – цікавляться красуні.

Плетені коси – це завжди безпрограшний варіант.

Якщо хочеш красиво, стильно і, в той же час, жіночно виглядати – проекспериментуй із волоссям. І щоб ти довго не шукала, яку зачіску з косами зробити, Ранок у Великому Місті зробив це за тебе.

Дивись на фото і обирай, який варіант тобі найбільше подобається.

Ось тобі перша стильна зачіска, і навіть із покроковою інструкцією. Вона ідеально підійде до святкового образу.

А цією зачіскаою з бантиком ти гарантовано всіх здивуєш. І точно привернеш увагу чоловічої статі. Роби – не прогадаєш.

А це французькі коси, які плетуться навиворіт. Таку зачіску ти можеш спокійно зробити собі сама. Це той варіант, де можна сказати – стильно, і модно, і молодіжно 🙂

Таку косу ти навряд чи могла десь бачити. Виглядає незвично, але в той же час – дуже стильно.

І ось тобі ще одна стильна і незвичайна коса на літо 2021 року. Ми зробили дві частини того, як її робити, щоб ти детально могла роздивитись.

Все просто. Ділиш волосся на трі рівні частини. Заплітаєш собі три косички, і тоді з них плетеш одну.

Отож, тепер ти знаєш, які коси будуть у моді влітку 2021 року. Обирай на свій смак.

Фото: Unsplash

