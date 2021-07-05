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ICTV Ранок 05.07.2021 19:15
05.07.2021 19:15
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Малосольні огірки: найкращі рецепти


Найкращі рецепти малосольних огірків. 

Малосольні огірки — ідеальне доповнення до обіднього столу.

А ще ця страва легка та проста в приготуванні.

Ранок у Великому Місті зібрав для вас найкращі рецепти.

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Рецепти малосольних огірків

На мінеральній воді 

Інгредієнти:

  • 1 кг огірків
  • 1 літр газованої мінеральної води
  • 2 столові ложки солі
  • Часник
  • Кріп
  • Листя смородини

Приготування:

  • На дно ємності покласти листя смородини, частину кропу і різаного часнику.
  • На кріп розкласти огірки (у огірків зрізати обидва кінчики), на огірки знову кріп і часник.
  • Залити мінеральною водою з розведеною в ній сіллю.
  • Залишити на добу.

Огірки за 5 хвилин 

Інгредієнти:

  • 1 кг огірків 
  • 2 чайні ложки цукру
  • 1-1,5 столових ложки солі
  • 3-4 зубчики часнику
  • 5 горошин чорного або духмяного перцю
  • Пучок кропу

Приготування:

  • Огірки замочити у воді на 30-60 хвилин.
  • Порізати, як подобається (кубиками, слайсами, а можна не різати взагалі).
  • Часник і кріп дрібно нарізати, перець розтовкти.
  • Усе скласти в пакет, додати сіль і цукор, потрясти і відправити в холодильник.

Хрусткі огірки 

Інгредієнти:

  • 500 грамів огірків
  • 0,5 столової ложки солі
  • 0,5 чайної ложки цукру
  • 2-3 зубчики часнику
  • Пучок кропу

Приготування:

  • Промити всі огірки. Обрізати кінчики.
  • Розрізати огірки уздовж на 2 або 4 частини.
  • Покласти шматочки в поліетиленовий пакет (а краще у два, щоб сік не протік)
  • Додаємо у пакет пропущений подрібнений часник, порізаний кріп, сіль, цукор.
  • Зав’язуємо пакет і добре трясемо його.
  • Кладемо пакет в холодильник на дві години, за цей час бажано ще кілька разів струсити його.
  • Дістати пакет через дві години.

Нагадаємо, раніше ми писали про найкращі рецепти лимонаду.

Фото: Unsplash

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Теги: огірки, рецепти
05.07.2021 19:15



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