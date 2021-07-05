Малосольні огірки: найкращі рецепти

Найкращі рецепти малосольних огірків.
Малосольні огірки — ідеальне доповнення до обіднього столу.
А ще ця страва легка та проста в приготуванні.
Ранок у Великому Місті зібрав для вас найкращі рецепти.Також по темі: ТОП 5 холодних літніх супів – найкращі рецепти Що приготувати з грибів: рецепти смачних і корисних страв Що приготувати з редису: найкращі рецепти
Рецепти малосольних огірків
На мінеральній воді
Інгредієнти:
- 1 кг огірків
- 1 літр газованої мінеральної води
- 2 столові ложки солі
- Часник
- Кріп
- Листя смородини
Приготування:
- На дно ємності покласти листя смородини, частину кропу і різаного часнику.
- На кріп розкласти огірки (у огірків зрізати обидва кінчики), на огірки знову кріп і часник.
- Залити мінеральною водою з розведеною в ній сіллю.
- Залишити на добу.
Огірки за 5 хвилин
Інгредієнти:
- 1 кг огірків
- 2 чайні ложки цукру
- 1-1,5 столових ложки солі
- 3-4 зубчики часнику
- 5 горошин чорного або духмяного перцю
- Пучок кропу
Приготування:
- Огірки замочити у воді на 30-60 хвилин.
- Порізати, як подобається (кубиками, слайсами, а можна не різати взагалі).
- Часник і кріп дрібно нарізати, перець розтовкти.
- Усе скласти в пакет, додати сіль і цукор, потрясти і відправити в холодильник.
Хрусткі огірки
Інгредієнти:
- 500 грамів огірків
- 0,5 столової ложки солі
- 0,5 чайної ложки цукру
- 2-3 зубчики часнику
- Пучок кропу
Приготування:
- Промити всі огірки. Обрізати кінчики.
- Розрізати огірки уздовж на 2 або 4 частини.
- Покласти шматочки в поліетиленовий пакет (а краще у два, щоб сік не протік)
- Додаємо у пакет пропущений подрібнений часник, порізаний кріп, сіль, цукор.
- Зав’язуємо пакет і добре трясемо його.
- Кладемо пакет в холодильник на дві години, за цей час бажано ще кілька разів струсити його.
- Дістати пакет через дві години.
Нагадаємо, раніше ми писали про найкращі рецепти лимонаду.
Фото: Unsplash