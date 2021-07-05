Малосольні огірки: найкращі рецепти

Найкращі рецепти малосольних огірків.

Малосольні огірки — ідеальне доповнення до обіднього столу.

А ще ця страва легка та проста в приготуванні.

Ранок у Великому Місті зібрав для вас найкращі рецепти.

Рецепти малосольних огірків

На мінеральній воді

Інгредієнти:

1 кг огірків

1 літр газованої мінеральної води

2 столові ложки солі

Часник

Кріп

Листя смородини

Приготування:

На дно ємності покласти листя смородини, частину кропу і різаного часнику.

На кріп розкласти огірки (у огірків зрізати обидва кінчики), на огірки знову кріп і часник.

Залити мінеральною водою з розведеною в ній сіллю.

Залишити на добу.

Огірки за 5 хвилин

Інгредієнти:

1 кг огірків

2 чайні ложки цукру

1-1,5 столових ложки солі

3-4 зубчики часнику

5 горошин чорного або духмяного перцю

Пучок кропу

Приготування:

Огірки замочити у воді на 30-60 хвилин.

Порізати, як подобається (кубиками, слайсами, а можна не різати взагалі).

Часник і кріп дрібно нарізати, перець розтовкти.

Усе скласти в пакет, додати сіль і цукор, потрясти і відправити в холодильник.

Хрусткі огірки

Інгредієнти:

500 грамів огірків

0,5 столової ложки солі

0,5 чайної ложки цукру

2-3 зубчики часнику

Пучок кропу

Приготування:

Промити всі огірки. Обрізати кінчики.

Розрізати огірки уздовж на 2 або 4 частини.

Покласти шматочки в поліетиленовий пакет (а краще у два, щоб сік не протік)

Додаємо у пакет пропущений подрібнений часник, порізаний кріп, сіль, цукор.

Зав’язуємо пакет і добре трясемо його.

Кладемо пакет в холодильник на дві години, за цей час бажано ще кілька разів струсити його.

Дістати пакет через дві години.

Нагадаємо, раніше ми писали про найкращі рецепти лимонаду.

Фото: Unsplash

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