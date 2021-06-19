Невидимий мейк та яскраві акценти: головні тренди літнього макіяжу 2021

У теплу пору особливо хочеться сповнити все навколо позитивом і яскравими фарбами.

Та перед тим, як задовольнити ці бажання із допомогою магії макіяжу, зазирни у наш матеріал.

Ранок у Великому Місті розповість про головні тенденції у мейкапі цього літа.

Модні тренди літнього макіяжу 2021

Макіяж “Без макіяжу”

Невидимий макіяж — найскладніший вид мейк-апу.

Адже тут потрібно красиво підкреслити риси обличчя, замаскувати зайве і в той же час створити враження відсутності косметики.

Щоб вразити світ своєю природньою красою та індивідуальністю, тобі знадобляться тоналка, пудра, сонцезахисний крем і трішки практики.

Пам’ятай: натуральність – незмінний тренд будь-якої пори року!

Теплі відтінки рум’ян

Можна забути про бронзери і хайлайтери.

Влітку 2021 року у моді буде дрейпінг — техніка макіяжу, у якій скульптування відбувається за допомогою рум’ян.

Бажано використовувати бежеві та персикові відтінки без рудого підтону.

Так ти підкреслиш ніжність і тепло свого образу.

Кольорові стрілки

Влітку неможливо обійтись без яскравих і різнобарвних образів.

Саме тому звичні чорні стрілки можна замінити на кольорові.

Якщо ти вирішиш так поексперементувати, то подбай, щоб решта твого макіяжу виглядала доволі стримано.

Тоді твій мейк виглядатиме доречно та мінімалістично.

Яскраві губи

Ковідні реалії, у яких нам доводиться жити вже другий рік поспіль, не змогли знищити любов красунь до губних помад.

А щоб нафарбовані губки не так часто залишали свій слід на захисних масках, літо 2021 пропонує користуватись стійкими червоними відтінками.

Це не лише практично, а й перспективно.

Адже яскраві помади точно додадуть тобі впевненості та особливого жіночого шарму.

Класичне смокі

Ну, і як без тренду, який став спражньою класикою?

Із макіяжем “смокі айс” мільйони жінок по цілому світу відчувають себе більш впевнено та сексульно.

До того ж, він, як ніколи актуальний у часи пандемії. Адже акцент з губ перейшов на очі.

До речі, раніше ми розповідали, як зробити макіяж “смокі айс”.

Фото: Unsplash

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