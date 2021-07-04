Хто такі бездомні? Реальна історія з життя однієї людини

Однією із важливих проблем сучасності була і залишається велика кількість бездомних.

Людні місця: парки, вокзали, переходи – переповнені безхатченками, які просять милостиню чи порпаються в смітниках у пошуку харчів.

То хто ж ці люди, кого зазвичай намагаються обійти стороною?

Безхатьки — особи без постійного місця проживання.

Але чому люди опиняються на вулиці?

Основні причини – ув’язнення, проблеми в родині, втрата роботи, алкогольна залежність. Нерідко людей ошукують шахраї та обманним шляхом відбирають житло.

До третини українських бездомних втратили дім через тюремне ув’язнення.

Більшість безпритульних ведуть здебільшого злочинний спосіб життя, зловживають наркотичними засобами та спиртними напоями.

Аби захистити ці категорії населення, був прийнятий Закон України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей».

Існують благодійні організації, які займаються питанням допомоги безпритульним, зокрема Міжнародний рух «ЕМАУС».

В Україні ця організація розташована у містечку Винники, що на Львівщині.

Безхатьки в спільноті заробляють самі — збирають, ремонтують і реставрують старі меблі та прилади, вживаний одяг. У 2010 році вони заробили 122 тисячі гривень.

Безпритульні зазвичай зустрічаються у людних місцях, аби знайти їжу або впросити «копійку».

Одного з них ми зустріли біля супермаркету, він саме був у пошуку недоїдків, рився в смітнику.

Історія безхатька Миколи

Микола з радістю пішов на розмову, адже ми пообіцяли йому теплий обід, але від фото все-таки відмовився, відповів, що погано сьогодні виглядає.

– Мені 68, я пенсіонер, на вулиці вже років з 20, як мама померла. Роботи постійної не було, грошей також, а дім потребував ремонту. Пізніше і комунальні послуги відключили: електрику, газ. А дім завалився, так досі і стоїть, я тут поряд жив, – показує пальцем в сторону дому.

Взагалі-то, в мене три вищих освіти, хто ж знав, що не згодяться, – сміється.

На питання, як заробляє на життя, каже:

– Пенсію отримую. А працюю тут, у магазині, підмітаю територію зранку і ввечері, от і маю копійку.

Коли запитали, чому ж тоді не знімає житло, безхатченко відповів:

– Мені й так добре, звик, та й хто мене візьме, гляньте на мене, – посміхається.

Грошей не багато, на все не вистачає, на їжу та інколи купити щось з речей на зиму, ну і на «Футбол» звісно. Це такий журнал, обожнюю цю гру. Навіть на матчі кудись у заклади прошуся, коли гру транслюють. Не завжди пускають, але я не ображаюсь, усе розумію.

На питання, як взагалі виживає, говорить:

Працівники підгодовують, та й сам можу щось купити чи на смітнику знайти. Сплю, де прийдеться, в основному десь тут, бо зранку на роботу. Взимку тяжко, звичайно, холодно, часто хворію, вже ж не молодий. Проблема з тим щоб помитись, коли тепло з цим простіше, а от взимку в річці покупатись не вийде. Та що тут жалітись, сам винен.

Чоловік каже, що нічого змінювати вже не хоче, так влаштовує, але й від нашої допомоги не відмовляється.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали, що у колишніх секретних військових об’єктах зараз живуть безхатьки.

Фото: Pixabay

Дарина Кузнєцова

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