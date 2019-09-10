Життя британських безхатченків рятує QR-код?

Велика Британія – країна, де щоденно на вулицях ночують понад 4,5 тисячі безпритульних. Але вони, не дивлячись на складну життєву ситуацію, намагаються не відставати від соціуму.

– Вони слідкують за своїм місцем проживання. У них є швабра та віник, – кажуть Олександр Ємельянов та Анастасія Коробова, які живуть у Лондоні.

А влада та активісти всілякими способами намагаються допомагати їм не загинути від голоду та холоду.

За офіційними даними, у Британії понад 300 тисяч безхатьків. Більшість із них переміщаються від одного притулку до іншого, маючи хоч тимчасовий, але дах над головою.

Утім, ще 4750 безпритульних живуть на вулицях.

Допомагають безхатькам прості перехожі, активісти, інколи навіть держава. Проте здебільшого покластися вони можуть лише на себе.

Як і в багатьох інших країнах світу, безпритульні заробляють жебракуванням.

Самі безхатьки зізнаються, що вдавалося збирати і по 800 фунтів на день, а це, на секундочку, майже 25 тисяч гривень.

Щоправда, таке трапляється далеко не завжди.

Адже більшість лондонців носять із собою картки, і, зазвичай, розраховуються в магазинах гаджетами.

Мобільний додаток для допомоги безхатькам

Випускники оксфордського університету розробили мобільний додаток, покликаний допомогти безхатькам виживати в еру технологій.

Якщо немає готівки, а допомогти дуже хочеться, можна відсканувати код за допомогою смартфону і зробити пожертву.

У програми є навіть власний сайт – Greater Change. Також перерахувати кошти на рахунки безхатьків можна з комп’ютера.

До того ж, на сайті можна прочитати історію кожного безхатька, який бере участь у проекті, аби дізнатися, на що саме підуть зібрані кошти.

Організатори запевняють, проконтролюють кожне пенні, щоб усі зібрані гроші пішли за призначенням.

Террі, наприклад, просить гроші, щоб відновити документи. До речі, потрібну суму він уже зібрав.

А кампанія зі збору коштів для Гаррі ще триває.

Він планує придбати хороші інтрументи для роботи, заплатити завдаток на оренду квартири та з’їздити з сином на прогулянку вихідного дня. Першу за 20 років.

Як держава допомагає безпритульним

Щоб позбутись безпритульності, Британський парламент виділив 100 мільйонів фунтів.

Гроші будуть направлені у першу чергу на профілактику проблеми, тобто боротьбу з пияцтвом та наркоманією.

Також із бюджету профінансують додаткове соціальне житло, аби люди у скрутному становищі не залишалися без даху над головою.

Британія планує скоротити вдвічі кількість безхатьків до 2022 року, а повністю викоренити проблему до 2027.

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