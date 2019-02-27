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ICTV / Ранок / Австрійських безхатьків забезпечують роботою і житлом / 27.02.2019 20:45

Австрійських безхатьків забезпечують роботою і житлом

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Австрія – одна з найрозвинутіших і найгарніших країн Європи. Ті, хто там живуть кажуть, що Австрія ще і одна з найдбайливіших країн.

Інфраструктура  австрійського Відня побудована таким чином, що люди з обмеженими можливостями можуть без проблем дістатися в будь-який куточок столиці. Втім, за це їм довелося поборотися. Наш герой Олександр, який проживає у самому серці країни – Відні,  розказав, чому австрійські водії ніколи не сигналять? Як люди з обмеженими можливостями змусили владу перебудувати інфраструктуру під себе? І як австрійські безхатченки примудряються отримати житло?

Люди з обмеженими можливостями без перешкод пересуваються містом

Австрія – країна, плюси якої можна обговорювати вічно. Один з найпомітніших – турбота. Влада Австрії зробила максимум для того, щоб люди з обмеженими можливостями могли без перешкод пересуватися містом.

«Автобусні станції, трамвайні, тролейбусні та станції метро обладнані всім необхідним устаткуванням,  щоб люди з інвалідністю могли спокійно орієнтуватися в просторі та без проблем користуватися громадським транспортом», – розказав Олександр.

І за це треба похвалити в першу чергу самих жителів країни. Адже, як каже українець, приблизно 10 років тому люди влаштували масштабний страйк, щоб домогтися переробки інфраструктури міста.

Австрійська влада допомагає безхатькам влаштуватись на роботу і отримати дах над головою

Австрія дбає абсолютно про всі верстви населення. Про людей, які залишилися без даху над головою, в тому числі. Олександр каже, що в Австрії існує два види безхатченків, перші – класичні представники. Вони жебракують, бо так звикли. А другі – люди, яких життя під відритим небом не влаштовує. Отож, людей, які намагаються змінитися, держава підтримує і допомагає позбутися залежностей, якщо вони є, звісно.

«Держава фактично їм забезпечує лікування, спеціальну пенсію або просто матеріальне забезпечення. Іноді навіть житло видає», – зазначив Олександр.

А точніше, дозволяють пожити в якомусь приміщені, яке юридично належить державі. Втім, подібне трапляється не часто. Інша справа робота, нею забезпечують бездомних більш охоче.

Жителі країни охоче спілкуються з безхатьками і при можливості допомагають

Окрім влади, людей, які опинилися у скрутній життєвій ситуації, підтримують і прості жителі. А ще у Австрія вражає своєю тишею та спокоєм. Та що там, у містах навіть сигналити заборонено, якщо ви за кермом.

Багато країн можуть похизуватися неймовірною природою і розвиненою економікою, Австрія одна з таких. Втім, дещо робить її по-справжньому особливою. І це те, що навіть людям, які опинилися на самому дні, вона дає щанс викарабкатися.

Нагадаємо, раніше ми розповідали: Чому жителі Сінгапуру не можуть дозволити собі авто? 

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Теги: Австрія, Відень, емігранти
27.02.2019 20:45
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