Як завжди виглядати привабливо? Секрети краси Гвінет Пелтроу

Секрети краси відомої американської акторки, співачки та письменниці. Як у свої 48 виглядати на 30? Ранок у Великому Місті зібрав цікаві поради Гвінет Пелтроу.

Усі ми хочемо бути привабливими та відчувати себе впевнено кожного дня.

Однак, пам’ятай, красу та здоров’я завжди слід підтримувати.

Тому ми зібрали актуальні поради відомої американської акторки.

Зірка обожнює використовувати домашню косметику з цукру, кави, меду, оливкової олії тощо.

Гвінет виготовляє скраби від целюліту на основі цих продуктів .

Але слід ставитись уважно до свого тіла, тому що такі види догляду підходять не всім.

Гвінет завжди п’є багато води.

Іноді жінка додає до води гімалайську сіль, щоб вона довше втримувалась в організмі.

Вода тонізує наш оганізм, підтримує водний баланс та виводить токсини.

Американська акторка тренується по техніці Трейсі Андесон. Вона поєднує кардіо, йогу та танцювальні елементи.

Така методика занять спортом дозволяє Гвінет підтримувати свою фігуру в ідеальній формі.

Зірка розповідає, що сауна слугує прекрасним способом детоксикації організму.

Гвінет зазначає, що вона навіть має інфрачевону сауну вдома, де проводить час мінімум три рази на тиждень.

Акторка приділяє багато часу вечірнім процедурам: м’який пілінг шкіри голови перед душем, очищення шкіри обличчя хімічним пілінгом, крем під очі та для обличчя, бальзам для губ.

Однак, наш організм слід підтримувати у гарному, здоровому стані для того, щоб завжди виглядати молодо та “свіжо”.

Тому скоріш читай поради та обирай щось для себе.

Нагадаємо, раніше ми писали про секрети краси Дженніфер Еністон.

Фото:@fsgeorgevparis

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.