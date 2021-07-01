Як швидко заснути: 3 лайфхаки, які точно працюють

Що робити, якщо не можеш заснути. Техніки, які допоможуть подолати безсоння за декілька хвилин.
У середньому, здорова людина засинає за 7-10 хвилин, міцно спить усю ніч, а на ранок відчуває себе сповненою сил та енергії.
Але так буває далеко на завжди. Багато хто з нас час від часу страждає на безсоння. У результаті ночі здаються нестерпно довгими, а наступний день – млявим і непродуктивним.
Якщо проблема безсоння торкнулася і тебе, спробуй техніки, які допомагають швидко засинати і добре почуватися на ранок.
Що робити, якщо не можеш заснути
Дихання 4-7-8
Цим методом користуються йоги і люди, які практикують медитацію. 4-7-8 – це техніка дихання, яка допомагає людині заспокоїтися і швидко заснути.
Щ треба робити?
Глибоко вдихай через ніс протягом 4 секунд, потім затримай дихання на 7 секунд – і видохни через рот, розтягуючи процес аж на 8 секунд.
А потмі повтори ще 5-10 разів.
Ця вправа допоможе позбутися стресу, нормалізувати серцевий ритм і міцно заснути.Також по темі: 9 правил, які допоможуть швидко засинати і добре виспатися Усе про сон! Скільки годин треба спати та коли засинати, щоб бути здоровим Японців заохочують спати на роботі
Розслаб усі м’язи
Ляж на спину намагайся максимально розслабити усі м’язи. Уявляй, як повністю розслабляється обличчя, шия, плечі – і так усе тіло зверху донизу.
Відчуй, як тіло розслабляється і плавно відходить до сну.
Подумки дійти до кінчиків пальців ніг, скоріше за все, у тебе не вийде – бо до того часу ти просто заснеш.
А якщо з першого разу техніка не дасть максимального ефекті, повтори усі дії спочатку ще 1-2 рази.
Уяви ранок
Якщо ти вже перепробував(ла) усі способи, а сон все одно не йде – спробуй ще цей лайфхак.
Уяви, що зараз не ніч, а ранок, і тобі треба вставати вже через 10 хвилин – вмиватися, вдягатися, збиратися на роботу, виходити на вулицю…
Скоріше за все, тобі стане дуже лінь усе це робити, ти затишно закутаєшся у ковдру і заснеш солодким сном.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про продукти, які борються з безсонням.
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