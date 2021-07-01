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ICTV Ранок 01.07.2021 14:45
01.07.2021 14:45
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ТОП-5 корисних властивостей кабачків


Корисні властивості кабачків – чому потрібно їсти цей овоч і кому не можна його вживати.

Кабачок, або ж цуккіні – надзвичайно корисний овоч. Він на 95% складається води, а на 5% – із необхідних організму вітамінів і мінералів.

Зокрема, містить кальцій, калій, мідь, залізо, фосфор, пектин, вітаміни групи B та E.

А ще кабачку зовсім відсутній холестерин, що робить його корисним для людей із проблемами серцево-судинної системи.

Корисні властивості кабачків

Для чоловічого здоров’я

У народі кабачок вважається чоловічим овочем. Справа в тому, що він здатен активізувати кровообіг та виробіток гормону тестостерону.

Усе це допомагає підвищити чоловічу силу та покращити якість сперматозоїдів.

Чоловікам, які довго не можуть зачати дитину, рекомендують додати в раціон цуккіні та навіть деякий час посидіти на кабачковій дієті.

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Від набряків

Кабачки стимулюють сечовиділення, завдяки чому зайва вода активно виходить з організму. Саме тому ці овочі добре допомагають при набряках.

Щоправда, для максимального ефекту кабачок варто вживати у сирому вигляді.

Наприклад, тонко порізати в салат замість огірка.

кабачки фото

Від варикозу

У багатьох жінок від високих підборів та незручного взуття з часом виникають розширені вени на ногах, або ж варикоз.

Запобігти його появі допоможуть кабачки.

Звісно ж, вони не вирішать серйозних проблем і не замінять традлиційного лікування. Але при регулярному вживанні здатні зміцнити  стінки судин та підвищити їх еластичність.

Для шлунка і кишечника

Страви з кабачків (особливо у відварному та тушкованому вигляді) активізують процеси травлення та покращують моторику шлунка і кишечника.

Кабачки добре засвоюються організмом і зовсім його не перевантажуюють. Саме тому їх дозвляють додавати в меню навіть після хірургічних операцій.

кабачки фото

Виводить токсини

Цуккіні – це чудовий адсорбент, який вбирає в себе токсини і рештки неперетравленої їжі та виводить їх з організму.

Завдяки цим властивостям, кабачки використувують навіть для екстреної допомоги при отруєнні, коли під рукою немає ліків.

Кому не можна кабачки – протипоказання

Кабачки – гіпоалерненний продукт, який можна вживати практично усім.

Із обережністю варто їсти цей продукт тільки тим, хто має проблеми з нирками. Це повязано з тим, що кабачок містить велику кількість калію.

Також при виразці шлунку та гастриті варто обмежити споживання сирих кабачків.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості буряка.

Фото: Pexels

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Теги: Здоров'я, корисні властивості, правильне харчування
01.07.2021 14:45



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