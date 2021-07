ТОП-5 корисних властивостей кабачків

Корисні властивості кабачків – чому потрібно їсти цей овоч і кому не можна його вживати.

Кабачок, або ж цуккіні – надзвичайно корисний овоч. Він на 95% складається води, а на 5% – із необхідних організму вітамінів і мінералів.

Зокрема, містить кальцій, калій, мідь, залізо, фосфор, пектин, вітаміни групи B та E.

А ще кабачку зовсім відсутній холестерин, що робить його корисним для людей із проблемами серцево-судинної системи.

У народі кабачок вважається чоловічим овочем. Справа в тому, що він здатен активізувати кровообіг та виробіток гормону тестостерону.

Усе це допомагає підвищити чоловічу силу та покращити якість сперматозоїдів.

Чоловікам, які довго не можуть зачати дитину, рекомендують додати в раціон цуккіні та навіть деякий час посидіти на кабачковій дієті.

Кабачки стимулюють сечовиділення, завдяки чому зайва вода активно виходить з організму. Саме тому ці овочі добре допомагають при набряках.

Щоправда, для максимального ефекту кабачок варто вживати у сирому вигляді.

Наприклад, тонко порізати в салат замість огірка.

У багатьох жінок від високих підборів та незручного взуття з часом виникають розширені вени на ногах, або ж варикоз.

Запобігти його появі допоможуть кабачки.

Звісно ж, вони не вирішать серйозних проблем і не замінять традлиційного лікування. Але при регулярному вживанні здатні зміцнити стінки судин та підвищити їх еластичність.

Страви з кабачків (особливо у відварному та тушкованому вигляді) активізують процеси травлення та покращують моторику шлунка і кишечника.

Кабачки добре засвоюються організмом і зовсім його не перевантажуюють. Саме тому їх дозвляють додавати в меню навіть після хірургічних операцій.

Цуккіні – це чудовий адсорбент, який вбирає в себе токсини і рештки неперетравленої їжі та виводить їх з організму.

Завдяки цим властивостям, кабачки використувують навіть для екстреної допомоги при отруєнні, коли під рукою немає ліків.

Кабачки – гіпоалерненний продукт, який можна вживати практично усім.

Із обережністю варто їсти цей продукт тільки тим, хто має проблеми з нирками. Це повязано з тим, що кабачок містить велику кількість калію.

Також при виразці шлунку та гастриті варто обмежити споживання сирих кабачків.

